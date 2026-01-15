人間はなぜ合理的に行動できないのか？『決定版　行動経済学がマンガで3時間でマスターできる本』1月16日（金）発売

有限会社明日香出版社

なぜ、「買うつもりがなかったもの」を買ってしまうのか。

なぜ、わかっているのに後回しにするのか。

その答えは、あなたの性格ではなく脳のしくみにあります。

本書は、行動経済学の基本となる考え方を、マンガで3時間で楽しく身につけることができる本です。

「つい買ってしまう」「決断できない」「損だとわかっているのにやめられない」など、誰もが経験する行動のクセを取り上げ、そこに隠れた感情・思い込み・バイアスをやさしく解説します。

システム1思考、現在バイアス、サンクコスト、同調圧力、ナッジ・・・

ビジネス書やニュースでよく目にする80のキーワードを、マンガとコンパクトな解説で網羅しています。

専門知識がなくても、「なるほど、だから人はこう動くのか」と直感的に理解することができます。

本書を読むことで、

・仕事での判断ミスが減る

・営業、マーケティングの見え方が変わる

・人が動かない理由がわかる

・売り手の心理テクニックを見抜ける

など、ビジネスにも日常生活にもすぐ使える視点も身につきます。

行動経済学が初めての方にも、学び直しをしたい方にも。

「人は合理的ではない」からこそ使える、一生役立つ行動の教養を、マンガで気軽に学んでみませんか？

■目次

第１章 人はたいてい非合理的に判断し行動する

第２章 どうして人は判断ミスをしてしまうのか

第３章 買う気にさせるテクニック

第４章 みんなが欲しければ、私も「欲しい」

第５章 マネジメントのための行動経済学

第６章 仕事に生きる行動経済学

第７章 行動経済学で買い物の罠を回避！

第８章 ナッジは最強の変革ツール

■著者略歴

中川 功一（なかがわ こういち）

経営学者・やさしいビジネススクール学長。

1982年生まれ。東京大学卒。専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。オンライン経営スクール「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力している。

著書に『60分でわかる！行動経済学 超入門』（技術評論社）、『身近な話題とニュースで学ぶ

ロジカルシンキング超入門』（すばる舎）など多数。

■書籍情報

・書名：『決定版 行動経済学がマンガで3時間でマスターできる本』

・著者： 中川 功一

・ISBN：9784756924421

・ページ数：192

・本体価格：1800円

・判型：A5並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/hU1sHUV

■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

東京都文京区水道2-11-5

https://www.asuka-g.co.jp