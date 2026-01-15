人間はなぜ合理的に行動できないのか？『決定版　行動経済学がマンガで3時間でマスターできる本』1月16日（金）発売

写真拡大 (全3枚)

有限会社明日香出版社



なぜ、「買うつもりがなかったもの」を買ってしまうのか。


なぜ、わかっているのに後回しにするのか。


その答えは、あなたの性格ではなく脳のしくみにあります。



本書は、行動経済学の基本となる考え方を、マンガで3時間で楽しく身につけることができる本です。


「つい買ってしまう」「決断できない」「損だとわかっているのにやめられない」など、誰もが経験する行動のクセを取り上げ、そこに隠れた感情・思い込み・バイアスをやさしく解説します。



システム1思考、現在バイアス、サンクコスト、同調圧力、ナッジ・・・


ビジネス書やニュースでよく目にする80のキーワードを、マンガとコンパクトな解説で網羅しています。


専門知識がなくても、「なるほど、だから人はこう動くのか」と直感的に理解することができます。



本書を読むことで、


・仕事での判断ミスが減る


・営業、マーケティングの見え方が変わる


・人が動かない理由がわかる


・売り手の心理テクニックを見抜ける


など、ビジネスにも日常生活にもすぐ使える視点も身につきます。



行動経済学が初めての方にも、学び直しをしたい方にも。


「人は合理的ではない」からこそ使える、一生役立つ行動の教養を、マンガで気軽に学んでみませんか？






■目次


第１章　人はたいてい非合理的に判断し行動する


第２章　どうして人は判断ミスをしてしまうのか


第３章　買う気にさせるテクニック


第４章　みんなが欲しければ、私も「欲しい」


第５章　マネジメントのための行動経済学


第６章　仕事に生きる行動経済学


第７章　行動経済学で買い物の罠を回避！


第８章　ナッジは最強の変革ツール



■著者略歴


　　中川 功一（なかがわ　こういち）


経営学者・やさしいビジネススクール学長。


1982年生まれ。東京大学卒。専門は、経営戦略論・イノベーション・マネジメント、国際経営。「アカデミーの力を社会に」をライフワークに据え、日本のビジネス力の底上げと、学術知による社会課題の解決を目指す。オンライン経営スクール「やさしいビジネススクール」を中心に、YouTube・研修・講演・コンサル・著作等で経営知識の普及に尽力している。


著書に『60分でわかる！行動経済学　超入門』（技術評論社）、『身近な話題とニュースで学ぶ


ロジカルシンキング超入門』（すばる舎）など多数。



■書籍情報


・書名：『決定版　行動経済学がマンガで3時間でマスターできる本』


・著者： 中川 功一


・ISBN：9784756924421


・ページ数：192


・本体価格：1800円


・判型：A5並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/hU1sHUV



■会社情報


有限会社明日香出版社
〒112-0005


東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp