【LOVE OCEAN】渡辺めぐみ・ミノワマンDZが参加決定。1/17 湘南ビーチクリーン｜参加者募集

特例認定NPO法人リビエラ未来創りプロジェクト（理事長：渡邊華子）は、海と共に生きる未来を創造する年間ムーブメント【LOVE OCEAN】の一環として、2026年1月17日（土）、鎌倉市の由比ヶ浜海岸および逗子市の小坪漁港の2会場でビーチクリーンを実施します。

当日は、俳優・渡辺めぐみ氏、総合格闘家・プロレスラーのミノワマンDZ氏が参加し、地域とともに海洋環境保全に取り組みます。

LOVE OCEANプロジェクトは、「海をどう未来へつなぐか」という問いを起点に、「人と人、海とまち、まちとまち」をつなぐことを目指す、神奈川発の海洋共創ムーブメントです。海洋環境保全と地域経済の持続的な発展を両立させる取り組みとして展開し、本年で6回目を迎えます。

その一環として、2026年1月17日（土）、鎌倉市・逗子市の2エリアで湘南ビーチクリーンを同時開催します。当日は、80年代アイドルを中心に結成され、エンターテイメントと社会貢献を両輪に活動するコーラスグループ「Neo☆Stars」のメンバーである俳優・渡辺めぐみ氏と、総合格闘家・プロレスラーのミノワマンDZ氏も参加。海岸清掃を通じて、地域や海とのつながりを広げていきます。

2025年4月27日に平塚市からスタートしたリビエラ湘南ビーチクリーンは、本開催をもって、相模湾沿岸13海岸からなる「湘南コースト」110km（三浦～湯河原）を横断する取り組みの最終日を迎えます。毎回の清掃では、細かなプラスチック片やペットボトル、たばこの吸い殻、漁具の破片など、日常生活に由来する漂着ゴミが後を絶たない現状を実感しています。

ビーチクリーンは単なる清掃活動ではなく、海の現状を肌で感じ、日常生活でのプラスチック使用を見直すきっかけや、地域とのつながりを考える場でもあります。

LOVE OCEANプロジェクトは、こうした活動を通じて、海と共に生きる未来の在り方を今後も発信し続けていきます。

詳細や参加申込はこちら :https://www.riviera.co.jp/npo_mirai/event/loveocean06_2025_schedule/チラシはこちら :https://www.riviera.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/loveocean06_flyer.pdf渡辺めぐみ（俳優）

ミノワマンDZ（総合格闘家・プロレスラー）

■概要

＜鎌倉市ビーチクリーン＞

夏は海水浴客で賑わう由比ヶ浜は、国際環境認証「ブルーフラッグ」を10年連続で取得している、世界基準のサステナブルなビーチです。誰もが安心して楽しめる海の未来をさらに美しく磨き上げるために、参加者の皆さんと共に活動します。

【日時】2026年1月17日（土）9:00～

【エリア】神奈川県鎌倉市 由比ヶ浜海岸

【集合】8:50 由比ヶ浜滑川交差点先 （「RIVIERAの青い旗」が目印）

★運営ボランティアの集合時間 8:30

＜逗子市ビーチクリーン＞

リビエラ逗子マリーナのすぐそばに位置する小坪漁港は、ウニ養殖や藻場再生など、日本をリードするサステナブル漁業の拠点です。ゴミを拾うことは、海の生態系やCO2を吸収する「藻場」を守る大切なアクション。伝統あるこの海を美しく保ち次世代へつなぐために、皆さんの手で豊かな海へ「恩返し」をしませんか？

【日時】2026年1月17日（土）12:00～

【エリア】神奈川県逗子市 小坪漁港

【集合】11:50 小坪天王浜 （「RIVIERAの青い旗」が目印）

★運営ボランティアの集合時間 11:30

※各開催地の詳細MAPは公式サイトでご確認ください

※企業・団体ボランティアの方はご相談ください

【公式サイト】https://www.riviera.co.jp/npo_mirai/event/loveocean06_2025_schedule/

■ 参加者募集：「ボランティア証明書」も発行

誰でも無料で参加できます。学生・親子参加・観光客・企業ボランティアも歓迎です。

「自分の参加が次の海につながる」その実感を参加者ひとりひとりが持てることで、ムーブメントを生み出します。

・参加費：無料

・対 象：年齢不問

・持ち物：動きやすい＆暖かい服装、水分

・ボランティア証明書発行（提出・探究・研究に活用可能）

・企業・団体参加は事前にご相談ください

■ LOVE OCEANとは

LOVE OCEANは、海洋環境保全と地域経済の持続的発展の好循環を生み出す仕組みを社会に実装することを目的とした、神奈川発の市民参加型共創ムーブメントです。

「海から見れば、陸に境界線はない」という視点を基盤に、「海からのサステナブルな街づくり」をビジョンとして、「人と人」「海とまち」「まちとまち」をつなぎながら、地域とともに未来を創る通年型プロジェクトとして展開しています。湘南コーストを第一のモデルエリアとし、海洋環境再生と地域経済の活性化を両立する実践を重ねることで、将来的には全国へ展開可能な海洋共創の社会モデルとして発信していきます。

◼️湘南コーストとは

湘南コーストとは、神奈川県の三浦から湯河原までの相模湾沿い110kmを“点 → 線 → 面”として捉えた、リビエラが提唱する広域エリアブランディングです。

各地域を個別の観光地としてではなく、連続するひとつの海辺空間として捉えることで回遊性を高め、量から質へ転換するサステナブルツーリズムを推進。環境保全と地域経済を両立させる「相模湾モデル／神奈川モデル」として位置づけています。

1月31日（土）開催！〈LOVE OCEANフェス〉海のシンポジウム in リビエラ逗子マリーナ

海を想うことが、未来をつくることにつながる夜。一夜限りの“海のためのナイトフェス”をリビエラ逗子マリーナを舞台に、2026年1月31日（土）湘南の冬の澄んだ海を前に開催します。

第１部では、田中美奈子氏・政井マヤ氏らが登壇する海のシンポジウム。第２部ではサステナブル食材のディナーをお楽しみいただいた後に、80年代アイドル中心「Neo☆Stars（ネオ☆スターズ）」のステージが開演。麻倉未稀・西村知美・彦摩呂・渡辺めぐみ・プリンセス プリンセス富田京子ら出演します。

【開催日】1月31日（土）

【場所】リビエラ逗子マリーナ 特設会場

【スケジュール】

16:00 開場

16:30 第1部：海のシンポジウム

休憩

18:30 第2部：ディナー／Neo☆Stars ステージ

21:00 終演

【料金】

第1部 & 2部 9,800円(税込価格10,780円) ※先着順

第2部のみ 9,800円(税込価格10,780円) ※先着順

第1部のみ 無料

詳細を見る :https://www.riviera.co.jp/npo_mirai/event/loveocean06_2025_fes/

クリーンアップの様子

アンバサダーの政井マヤさん(元フジテレビ)は今年も茅ヶ崎へゴミ拾いを“宝探し”のように楽しむ子どもたち仲間と一緒に楽しくゴミを拾って社会貢献家族参加も大歓迎

主催:特例認定NPO法人リビエラ未来創りプロジェクト

共催:株式会社リビエラリゾート／一般社団法人ブルーカーボンベルト・リビエラ研究所／一般社団法人日本海洋アカデミー

協賛:株式会社ウィンフィールドジャパン／アサヒビール株式会社／株式会社りそな銀行

サポート:海と日本PROJECT（日本財団）

後援: 環境省／神奈川県／三浦市／横須賀市／葉山町／逗子市／鎌倉市／藤沢市／茅ヶ崎市／平塚市／大磯町／二宮町／小田原市／真鶴町／湯河原町／豊島区／公益財団法人日本バレーボール協会／茅ヶ崎商工会議所／大磯町商工会／小田原箱根商工会議所／一般社団法人小田原市観光協会（一部調整中）

事務局:リビエラSDGsアクション実行委員会

公式Instagram：https://www.instagram.com/riviera_sustainability/

《特例認定NPO法人リビエラ未来創りプロジェクト》

リビエラグループが展開する事業は、大自然の恩恵なくしては成り立ちません。だからこそ私たちは世界中のさまざまな課題を自社の課題として取り組む社会的使命があると考えています。2006年より活動をスタートした「リビエラ未来づくりプロジェクト」は、「環境」「教育」「ウェルビーイング（健康医療・まちづくり）」の3つの軸で全社員が取り組み、現在SDGsを推進しています。その一環として、2012年から「サステナビリティタウン・リビエラ逗子マリーナ」を掲げて、太陽光の利用やビーチクリーン活動のほか、ペットと共生するイベントの開催や循環型農法を行うなど、サステナブルなまちづくりに取り組んでいます。また、電気自動車の普及活動を通して、CO2排出削減の意識向上に努めています。『マリブホテル』では、災害時に電気自動車からホテルフロントの照明やコンセントに電力が供給できるV2B（Vehicle to building）のシステムを日本のホテルでは初めて導入し、エコロジーと防災にも配慮したホテルを目指しております。そして2020年12月にはこの社会活動をさらに強力に推し進めていくために「特定非営利活動法人リビエラ未来創りプロジェクト」を設立。人々や団体を相互につなぎ合わせるHUB（ハブ）の役割を果たし、幅広い歩みを続けていきます。

公式サイト：https://www.riviera.co.jp/npo_mirai/

次世代を担う子どもたちへの海洋普及活動「食の完全リサイクル」を達成するリビエラ湘南循環野菜災害時にも配慮したMALIBU HOTELのV2Bエコシステム「リビエラSDGs作品マンガ大賞」を2020年から毎年実施し、展覧会・授賞式を開催