プロテイン総選挙第2位の『VALXホエイプロテイン エスプレッソ風味』が数量限定で本日より販売開始！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、多くのお客様から再販のお声をいただいていた「VALX ホエイプロテイン エスプレッソ風味」を、2026年1月15日(木)から数量限定で販売を開始いたします。

本商品は、深煎りコーヒー豆のコクと香ばしさを活かした、エスプレッソのように奥行きのある味わいが特長のホエイプロテインです。

近年、プロテイン市場では甘いフレーバーが主流となる一方で「甘いプロテインが苦手」「毎日飲むには少し重たい」と感じる方も少なくありません。

そうした声に応えるべく、本商品はあえて甘さを抑え、ビターな味わいを楽しめるフレーバーとして設計されています。

また、2024年に実施した「プロテイン総選挙」では第2位を獲得するなど、ファンの皆様からも根強い支持を集めてきました。

コーヒー感覚でそのまま飲むのはもちろん、はちみつやミルクを加えて、自分好みの味にアレンジするなど、気分やシーンに合わせた楽しみ方ができるのも魅力です。

この機会に、大人の選択肢としてエスプレッソ風味を選んでみませんか？

【商品概要】

商品名：VALX ホエイプロテイン エスプレッソ風味（ https://x.gd/Npn5Z ）

定価：3,980円（税込）

内容量：600g

※VALXメンバーズストアでの販売価格

※全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）でも順次販売

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/