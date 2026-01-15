ヴィジュアル系バンド『0.1gの誤算』のライブフォトがセブン‐イレブンのマルチコピー機に登場 メモカぴあにて好評販売中！
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋)は、ヴィジュアル系バンド『0.1gの誤算』のライブフォトを1月15日（木）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売を開始いたしました。
（1）商品の詳細
■0.1gの誤算 ライブフォト
プリント用紙の種類：写真用紙のL判・2L判
販売形式：選択式
価格：L判400円/枚（税込） 2L判600円/枚（税込）
販売期間
12月30日公演フォト 1月15日（木）～2月1日（日）
商品ラインアップ（※一例）
・12月公演分より
※写真は2025年12月公演の商品の一部です。
※実物は画像と異なる場合があります。
『0.1gの誤算』について
2016年始動、緑川裕宇(Vo.)、河村友雪(Gt.)、水田魔梨(Gt.)、眞崎大輔(Ba.)、久保田まさし(サポートDr.)からなるヴィジュアル系バンド。異彩を放ちながらも「“日本一バズる”V系バンド」としてSNS発信のアイディアと、ライブパフォーマンスで着実にファン層を広げている。今年は4大2000キャパツアーとしてZepp DiverCtiy、Zepp Osaka Bayside、Zepp Nagoya、LINE CUBE SHIBUYAを実施。10周年を迎える2026年はパシフィコ横浜国立大ホールにて、「大真面目な悪ふざけ 10年目の挑戦」が開催される。
（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）
1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。
2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。
【マルチコピー機の操作方法】
（ご参考）「セブン‐イレブン×メモカぴあ」について
セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、アーティストのライブを中心としたコンテンツプリントをその場でプリントできます。
