累計DL1億超の大人気ゲーム「にゃんこ大戦争」公式ショップ発のWEBマンガ『ネコテン』が待望の書籍化！

株式会社ポプラ社は、WEBマンガ『ネコテン』のコミックスを3月4日（水）に発売いたします。

『ネコテン』は、累計DL数が1億超えの大人気ゲーム「にゃんこ大戦争」の公式ショップ「にゃんこ大商店」の公式X（https://x.com/nyankodaishoten）で不定期連載されているWEBマンガです。

公式ショップ「にゃんこ大商店」のオリジナルキャラクターである雇われネコ店長とうっかりネコ店員が漫画に登場する"にゃんこ大商店"で繰り広げる、ドタバタしたり、のんびりしたりほのぼのしたお仕事ライフの模様がSNSを中心に話題となっています。

「にゃんこ大商店」の公式Xにて不定期連載されているWEBマンガ「ネコテン」。

待望の書籍化となる本作では、これまで掲載されてきたWEBマンガに加えて、巻頭にはファン待望の完全新作描き下ろしマンガを収録！ これまで一切姿を見せなかったにゃんこ大商店の謎多きオーナーがついに登場し、ネコ店長とネコ店員が“にゃんこ大商店”を始めることになった感動のきっかけを描きます。にゃんこ大商店誕生の秘話がついに明らかになる、必読エピソードです！

【主な登場人物紹介】

ネコ店長・・・にゃんこ大商店の雇われ店長。

ネコ店員・・・にゃんこ大商店のアルバイトにゃんこ。

オーナー・・・にゃんこ大商店のオーナー。イモ農家を営みながら実は資産家の一面も。

『ネコテン』コミックス中面ページ『ネコテン』コミックス中面ページ

楽天ブックスにて事前予約特典 実施予定！

楽天ブックスでは、事前予約限定でかわいい特典がもらえるチャンス！

ぜひお見逃しなく！

＜楽天ブックス＞

購入者特典：スマホ用オリジナル壁紙

ネコ店長やネコ店員のイラストが入った、オリジナルの壁紙です。

※特典は変更になる可能性があります。

※特典付書籍の購入期限：2026年3月3日まで

https://books.rakuten.co.jp/rb/18503044/

「にゃんこ大商店」とは

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：https://x.com/nyankodaishoten

コミックス化記念！ 人気児童書シリーズ『かいけつゾロリ』と夢のコラボ決定！

『ネコテン』コミックス化を記念して、シリーズ累計3,500万部超のベストセラー児童書『かいけつゾロリ』とのコラボが決定いたしました。

●『かいけつゾロリ』作者の原ゆたかさんが特別に描き下ろしたコラボイラストの限定グッズが2026年2月20日（金）より順次発売決定！

オンラインストア「にゃんこ大商店オンライン」や、ポップアップショップ「にゃんこ大商店出張所」でお求めいただけます。

●Webマンガ『ネコテン』でゾロリ特別編（全7話）を無料公開中！

にゃんこ大商店公式Xで、ゾロリ・イシシ・ノシシがネコテンにゲスト登場する特別編『かいけつゾロリ たいやきバイクをかう？』（全7話）を好評連載中！

「いたずらの天才」ゾロリらしい突然のサプライズ登場が大きな話題を呼んだ、あの続きがついに動き出します（次回第2話は1月16日（金）19:00公開予定）

ゾロリとネコテンの夢のクロスオーバーを、ぜひ無料でお楽しみください！

著者プロフィール

ポノス

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

書籍情報

タイトル：『ネコテン』

著者：ポノス

発売年月：2026年3月

判型：A5判

予価：1,300円

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008540.html（※1月16日AM8時公開予定）

Amazon＞＞https://amzn.asia/d/6oAZu3h

楽天ブックス＞＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18503044/