にじさんじ「VOLTACTION」「3SKM」が2026年2月5日(木)から開催される「2026 第14屆 台北國際動漫節」に出展決定！さらにステージ出演も決定！

「2026台北國際動漫節」に「VOLTACTION」「3SKM」が出展決定！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する男性VTuberユニット「VOLTACTION」「3SKM」は、2026年2月5日(木)から2026年2月9日(月)に台湾・台北南港展覧館1館にて開催される「2026台北國際動漫節」へ出展いたします。

▼「2026台北國際動漫節」公式サイト

https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

期間中には既存グッズの販売の他、台湾限定の購入者特典を配布いたします。

また、2026年2月8日(日)13:00(現地時間)から「VOLTACTION」「3SKM」のステージ出演も決定いたしました。

ブース出展情報

「2026台北國際動漫節」では、ステージ出演の実施に伴いにじさんじブースを出展いたします。

にじさんじブースではステージ出演者のグッズの再販売を行うほか、本イベント限定の撮り下ろし動画の放映を実施予定です。

・VOLTACTIONからのメッセージ動画

・3SKMからのメッセージ動画

・VOLTACTION×3SKMからのメッセージ動画

※販売グッズ及び種類はイベント当日の状況で変動する場合がございますので、予めご了承ください。

■【販売特典】

イベント期間中、にじさんじブースにてグッズを購入いただくと、お買い上げ税込600NTD(ニュー台湾ドル)ごとに「ランダムクリアブロマイド(全7種)」を１枚プレゼント！

※特典はなくなり次第終了となります。

※本特典は第三者への譲渡・オークション等の転売は一切禁止しております。

※特典はお選びいただけません。

■グッズ販売場所

・会場：台湾・台北南港展覧館1館 日本館にじさんじブース

・期間：2026年2月5日(木)～2026年2月9日(月)

「2026台北國際動漫節」ステージ出演情報

・日時：2026年2月8日(日)13:00～(現地時間)

・会場：台湾・台北南港展覧館1館 ICHIBAN JAPAN日本館ステージ

・出演者：VOLTACTION(風楽奏斗/渡会雲雀/四季凪アキラ/セラフ・ダズルガーデン)、3SKM(北見遊征/魁星/榊ネス)

ステージに関する詳細は今後公開される続報をお待ちください。

※リモートでの出演となります。

※当公演につきまして配信の予定はございません

※本ステージ出演はイベント当日の状況で変動する場合がございますので、予めご了承ください。

本ステージでは入場券を用いたご案内を予定しております。

ブース出展日の2026年2月5日(木)から2026年2月8日(日)に、出演会場の日本館にじさんじブースにて税込700NTD(ニュー台湾ドル)以上ご購入いただいたお客様へ「VOLTACTION」「3SKM」出演ステージ観覧入場券を先着300名様へ配布いたします。

■配布予定枚数

・2026年2月5日(木)～2026年2月7日(土)：各日60枚

・2026年2月8日(日／ステージ出演日)：120枚

※入場券をお持ちでないお客様につきましては、本ステージを観覧いただけません。

※入場券はお一人様1枚までとなります。

※入場時は券面に記載の整列番号に従ってお並びください。

※整列番号はランダムです。入場券の銀色スクラッチ部分を削って、整列番号をご確認ください。

※日ごとに配布枚数が異なります。あらかじめご了承ください。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#VOLTACTIONx3SKM台北國際動漫節

【VOLTACTIONについて】

狙うはNo.1ダンスボーカルユニット！

「風楽奏斗」「渡会雲雀」「四季凪アキラ」「セラフ・ダズルガーデン」の4人で結成された、にじさんじバーチャルライバーユニット「VOLTACTION」。

「歌・ダンス・配信を通じて人々の日常を幸せにする」という共通の思想のもと、日々活動している。

【3SKMについて】

3SKM(スリーエスケーエム)とは

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3名のユニット。

様々な文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。

とある事件をきっかけに知り合った3名は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



