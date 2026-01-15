【完全なる一族×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2025年1月15日（木）より、【完全なる一族×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


おやすみ毛布先生による完全描き下ろしのイラストを使用したグッズ企画がついに実現！！


期間限定の受注販売となりますので、限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！


『完全なる一族』とは



創作BL界隈で絶大な人気を誇る、おやすみ毛布による、血と役割に縛られた“完全さ”を求める一族BL。


【商品ランナップ】





【商品詳細】



■キャラクタースタンド　全4種　各\2,800（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


約H135×W67ｍｍ



■缶バッジ　全8種　各\600（税込）






【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径57mm



■ステッカー　全8種　各\700（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


約H75×W50ｍｍ程度



■クリアカード　全8種　各\800（税込）






【素材】


プラスチック


【サイズ】


約H86×W54mm



■アクリルキーホルダー　全8種　各\1,000（税込）






【素材】


アクリル・鉄


【サイズ】


約H90×W50mm程度



■珪藻土コースター　全4種　各\1,800（税込）




【素材】


珪藻土・天然ゴム


【サイズ】


直径99ｍｍ



■クッション　全2種　各\8,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


約H40×W25ｃｍ



■トートバッグ　\4,800（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


約H370×W360ｍｍ(持ち手含まず)



■Tシャツ　全2種　各\5,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70×身幅52×袖丈20×肩幅47cm


L：身丈74×身幅55×袖丈22×肩幅50cm


XL：身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm



■アクリルPOP風バッジ　全4種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル・鉄


【サイズ】


約H75×W50ｍｍ



■デスクマット　\3,500（税込）




【素材】


ポリエステル・天然ゴム


【サイズ】


約H300×W600ｍｍ


【受注期間】



2026年1月15日（木）19：00～2026年2月1日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年3月下旬～2025年4月上旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22139/


