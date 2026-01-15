AI予測に基づく機動的な資産配分による良好なパフォーマンス 「ROBOPROファンド」の純資産総額は2,500億円を突破

株式会社FOLIOホールディングス

SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド（以下「当ファンド」）」が2026年1月14日、純資産総額2,500億円を超えました。去年12月9日に純資産総額2,000億円を突破してから、1ヵ月あまりで2,500億円台到達となりました。

当ファンドは、株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO （本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）が「ROBOPRO(R)」の運用戦略に基づいて投資助言を行い、SBI岡三アセットマネジメントが運用を行っております。

※「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です。

AI予測に基づく機動的な資産配分が当ファンドの特徴であり、基準価額は2026年1月14日現在で15,085円（分配金お支払い後）と良好なパフォーマンスとなっています（設定来累計の分配金：700円）。

SBI岡三アセットマネジメントとFOLIOは、引き続き投資環境の変化への対応力の高い「ROBOPROファンド」を通じて、今後も投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

■設定来の基準価額の推移（2023年12月28日～2026年1月14日、日次）

※基準価額は1万口当たり、年率1.562％（税抜1.42％）の信託報酬控除後です。

※グラフは過去の実績であり､将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

■「ROBOPROファンド」の特色

■充実した情報開示

『ROBOPROファンド1月リバランスレポート（2026年1月15日）』

https://www.sbiokasan-am.co.jp/data/news/4856/report.pdf

※リバランスレポートで毎月の資産配分変更について詳しく解説しています。

■投資のリスク及び費用についてはこちら(https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/)

■取扱い販売会社一覧についてはこちら(https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund)

■金融商品取引法等に係る表示

商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号

加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等 株式会社FOLIO

金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）

関東財務局長（金商）第2983号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

※本件はSBI岡三アセットマネジメント、FOLIOの2社共同のプレスリリースです。