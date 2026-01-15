【N21】クロミ、フォーティーセブン、MLBとスペシャルコラボレーション 阪急うめだ本店でポップアップイベントを開催

株式会社グルッポタナカ

イタリア・ミラノ発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションアイテムや、アメリカ・ボストン発のキャップブランド「フォーティーセブン」と「MLB」とのトリプルコラボレーションによるキャップコレクションなど、バレンタインシーズンのギフトにもぴったりな日本限定アイテムを集積したポップアップイベントを、2026年1月14日(水)～1月20日(火)まで、阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11にて開催中。

「N21」のロゴ入りTシャツを着た「シュタイフ」、「育てるタオル」をつかったトートバッグにベージュとピンクの新色が登場。

ポップアップイベントでは「N21」2026年春夏コレクション「Affirmation and Authenticity（自己肯定と信頼性）」をテーマに、ミラノの夜景と革新性でブランドの本質を描く新作リゾートコレクションも紹介いたします。

また、1月16日(金)からは「ミャクミャク」をあしらった「N21」とのコラボレーションTシャツも展開いたします。

N21ポップアップイベント at 阪急うめだ本店

会期：2026年1月14日(水)～1月20日(火)

場所： 阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号

電話番号：06-6313-7850

HANKYU MODE HP：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/mode/topics/detail/12682620_2148.html)

N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）

N21公式LINE

イタリアのファッションデザイナーアレッサンドロ・デラクア（Alessandro Dell'acqua）が手掛ける「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」。デラクアの真骨頂とも言えるシャープなテイラーリング、独特のセンシュアルさとフェミニニティは健在ながら、よりスポーティでウェアラブルな魅力が加わりました。 新しい美の価値観を追求し続ける、イタリア屈指の才能が生んだブランドです。ブランド名の「N21」はイタリア語で 21 番目という意味で、この数字は本人の誕生日であり、デラクアのラッキーナンバー。

