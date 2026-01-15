音楽プロデューサー・Nao’ymt氏によるDTM特別授業を実施 DTM実演を通じて“衝動を音楽にするトラックメイク”を伝授

株式会社バンタン

現役クリエイターによる実践的な授業を展開し、「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンに掲げる株式会社バンタンは、学校法人菅原学園と連携し、専門学校デジタルアーツ仙台でバンタン提携学科を2027年4月に開講予定です。

本コースでは「トラックメイク＆プロデュース」「パフォーマンス」「動画クリエイター」「VTuber」「eスポーツ」「声優」の6専攻を提供し、業界最前線の教育のもと、仙台・東北エリアから業界で活躍するクリエイターの育成を目指します。

開講に先立ち、2026年1月15日（木）、専門学校デジタルアーツ仙台 新館1階にて「菅原学園×バンタン 提携学科 開講発表会」を開催し、音楽プロデューサー・作詞家・作曲家として第一線で活躍するNao’ymt（ナオワイエムティー）氏によるDTM特別授業を実施しました。

■Nao’ymt（ナオワイエムティー）氏による特別授業を実施

- イベント名：「2027年4月開講 菅原学園×バンタン 提携学科 開講発表会」- 日時：2026年1月15日（木）- 場所：専門学校デジタルアーツ仙台 新館1階- 参加者：菅原学園生徒14名

特別授業 当日の様子

記者発表会で行った特別授業では、音楽プロデューサー・作詞家・作曲家として第一線で活躍するNao’ymt（ナオワイエムティー）氏 によるDTM特別授業を実施しました。

前半は、これまで数多くの制作現場に携わってきた経験を交えながら、子供時代の「心が動いた時の衝動を解消したい」という思いが音楽制作のきっかけだったことや「衝動が音楽を作る」という信念も語っていただきました。

後半は実践パートとして、DTMによる制作デモンストレーションを実施。コード進行など一定のルールがある領域を生成AIで補助することで、初めて音楽制作に触れる際の心理的なハードルを下げられることも伝えられました。そのうえで、生成AIが提示したコード進行を用いてDTM上で実際にトラックを制作。ビート、ベース、コード、リフといったトラックメイクの要素それぞれの特徴の説明とともに音を重ねていく過程を実演いただき、音が加わることで楽曲の印象やグルーヴがどのように変化していくのかが紹介されました。

Nao’ymt（ナオワイエムティー）

東京都千代田区出身の音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、歌手。

三浦大知、安室奈美恵、AI、山下智久など、多くのアーティストに楽曲を提供。近年では音楽教育にも力を入れ、講義や執筆など後進の育成にも積極的に取り組む。

2025年の大阪・関西万博では万博史上初のスペクタクルショー「One World, One Planet.」の音楽を担当し、閉会式では音楽監督を務めた。

参加した生徒の声

- 「音楽を一から作る場面を初めて見ることができ、完成に近づくにつれて鳥肌が立ちました。」- 「自分自身も音楽への興味はあったのですが、これまで学べる環境がなかったので身近で学べる環境ができるのはとても良いことだと思います」- 「音楽の奥深さを知りました。ゲーム制作者を目指しているので、自分でも音楽を作れるようになりたいです。」