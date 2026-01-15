うちの子がモデルに！？全国開催「フォトレコ ペット撮影会」でペットモデル体験＆新フォトグッズ約40商品を追加！

株式会社エクスラント

参加費無料で、プロカメラマンによる本格的なペット撮影体験ができる「フォトレコ ペット撮影会」を全国各地のホームセンター・ペットショップ・ペットフェスで開催しております。(運営：株式会社エクスラント)

移動式フォトスタジオによる高品質なプロカメラマン撮影に加え、参加したペット(わんちゃん・ねこちゃん)が開催店舗のポスターや告知ビジュアルに起用される可能性のある“ペットモデル体験”も実施。

事前にご予約いただいた方には、当日に撮影したお写真を使用して制作した『オリジナルキーホルダー』をプレゼントいたします。

さらに、撮影した思い出を形に残せる新たなフォトグッズを約40種類ご用意いたします。

屋外開催では移動式の本格フォトスタジオ車両を用いてプロカメラマンが撮影屋内開催時もプロ用機材での特設撮影ブースを設置[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VVPG2_Ue-z4 ]

参加費無料で、プロに撮ってもらえるペット撮影会

全国各地のホームセンターなどで開催されている「フォトレコ ペット撮影会」は、参加費無料で気軽に参加できるペット向け撮影イベントです。

うちのコが主役に。ペットモデルという特別な体験を。

わんちゃん・ネコちゃん集まれ～！

撮影に参加したペットの中から、開催店舗のポスターに起用される、わんちゃん・ねこちゃんを1頭選出します。後日、店舗のポスターモデルとしてご活躍いただきます。

事前の参加ご予約でオリジナルキーホルダーをプレゼント！

うちの子が店頭ポスターモデルになれるかも！？

さらに、事前に参加ご予約をした方には、当日に撮影したお写真でおつくりする『オリジナルキーホルダー』をプレゼント。

思い出を“カタチ”に残す新フォトグッズ約40商品

事前参加ご予約で『うちの子キーホルダー』をGET！

マグカップ、スマホケース、アートグッズ、ポーチ、バッグなど、うちの子といつも一緒に感じられる新フォトグッズ約40商品を追加。こちらのフォトグッズをご希望の方は当日にご購入いただけます。

ご予約について

うちの子の今のカワイイをカタチに残します。

参加費無料。現在、事前にご予約いただいた方にオリジナルキーホルダーをプレゼントしております。開催日程や会場には限りがあるため、ぜひお早めに以下特設ページからご予約くださいませ。

フォトレコペット撮影会_開催一覧ページ

https://event.photoreco.com/

詳細を見る :https://event.photoreco.com/

みなさまのご参加をお待ちしております。

株式会社エクスラント

株式会社エクスラントでは全国の商業施設にて「フォトレコ撮影会」を実施しております。

お問い合わせ

フォトレコペットサポート

MAIL:stamp@photoreco.com

TEL：03-6627-3576（平日 10時～18時）

開催希望の施設様

MAIL:info@exrant.co.jp

TEL：03-6627-3616（平日 10時～18時）