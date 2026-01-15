「にしてつベジフルTRAIN」の取り組みを開始します

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)（本社：福岡市中央区、代表取締役社長執行役員：林田 浩一）と(株)西鉄ストア（本社：福岡県筑紫野市、代表取締役社長執行役員：久保田 等）では、西鉄電車沿線近郊で収穫された野菜や果物を西鉄電車に乗せて運び、沿線のにしてつストア店舗で販売する「にしてつベジフルTRAIN」の取り組みを、本年1月20日より開始いたします。

「にしてつベジフルTRAIN」の第一弾では、朝倉市の農園で採れた“あまおう”を西鉄小郡駅から高宮駅まで電車で輸送し、にしてつストア高宮店（高宮駅1F）で販売します。本取り組みで輸送される商品にはオリジナルのシールを貼付し、地産地消に貢献する鮮度の高い商品であることをアピールいたします。

沿線近郊の生産者が大切に育てた食材を、環境にやさしい西鉄電車でスピーディーに輸送し、新鮮なうちに消費者の皆さまにお届けする「にしてつベジフルTRAIN」。今後も沿線で収穫される旬の野菜や果物の輸送・販売を行っていく予定ですので、ぜひご期待ください。

■「にしてつベジフルTRAIN」について

西鉄電車沿線近郊で収穫された野菜や果物を、電車に乗せて(※)運び、沿線のにしてつストア店舗で販売します。

【実施日】

2026年1月20日(火)～2月20日(金)

毎週火曜日および金曜日

【対象品目】

柴山農園（朝倉市須川下長島）産 いちご（あまおう）

【販売場所】

「にしてつストア高宮店」（福岡市南区大楠3-20-18）

【販売価格】

800円(税抜) ※価格は変動する可能性があります

このシールが目印！

「にしてつベジフルTRAIN」の対象商品には、オリジナルシールを貼付しています。ぜひ、沿線近郊の生産者が丹精込めて育てた食材をご賞味ください。

■ 年間輸送スケジュール（予定）

2026年度の輸送スケジュールは、下記の通りです。

今後は「レイリア春日原」（2026年2月27日（金）開業予定）でも販売を予定しています。

■ （参考） 株式会社西鉄ストア 概要

※スケジュールは変更となる可能性があります

【本社所在地】 福岡県筑紫野市針摺中央二丁目 16-14 レガネット朝倉街道 2 階

【設 立】 1969 年 6 月 19 日

【資 本 金】 100 百万円

【株 主】 西日本鉄道株式会社（100％）

【代 表 者】 取締役社長 久保田 等

【事 業 内 容】 生鮮食品、一般食品、雑貨、衣料、書籍の販売、飲食店営業

【売 上 高】 640 億円（2024 年 3 月期実績）

【従 業 員 数】 2,845 名（2024 年 3 月 31 日現在）