CRAVIA子会社、BEBOPがYouTuber″ゲソブラック″とのマネージメント契約を締結

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長：藤原宏樹、東証グロース上場：証券コード6573、以下CRAVIA）の子会社である株式会社BEBOP（以下BEBOP）は、このたびYouTuber"ゲソブラック"とのマネージメント契約を締結いたしました。

ゲソブラックは、現在「世間に見つからないYouTuber」として度々ネットニュースで取り上げられるYouTuberです。

BEBOPは今後、ゲソブラックのメディアへの進出をサポートして参ります。

経歴

氏名：ゲソブラック

生年月日：1996年10月28日(29歳)

出身地：東京都

身長：171cm

業種：YouTuber、俳優

活動ジャンル：YouTube、SNSなど

主な活動：

ー 映画 ー

『貴族降臨-PRINCE OF LEGEND-』（りき役) 2020年 3月

ー ドラマ ー

縦型ショートドラマ 『今夜、夫の後輩に抱かれます』（加瀬悠斗役） 2025年 10月～

ー テレビ番組 ー

日本テレビ 『キミモテロッジ～家づくりで声優オーディション!?』 2018年 8月

日本テレビ 『バゲット』（お天気コーナーレギュラー出演） 2018年 11月 ‐ 2020年 12月

日本テレビ 『バズリズム 02』 2019年 11月 他

ー 舞台／ミュージカル ー

舞台 『仮面ライダー斬月 -鎧武外伝-』 (グシオン役) 2019年 1月

舞台 『はじめの一歩』 （木村達也役） 2020年 2月

ー その他 ー

CDシングル 『愛の鎖／ハイスクールプリンセス』（UNIVERSAL MUSIC) 2019年

劇場版アニメ 『キミだけにモテたいんだ。』 2019年

ゲームアプリ 『PRINCE OF LEGEND LOVE ROYALE』 2019年- 2022年

その他企業WebCMなどに出演

YouTubeアドレス：https://www.youtube.com/@gesoblack

本人コメント

初めまして。現在YouTubeを中心に活動しているゲソブラックと申します。

名前の由来は「頬がゲッソリしてる黒が好きな人」です。

この度、活動の幅を広げるため、株式会社BEBOPに所属することになりました。

皆様に喜んでいただける活動ができるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

