パナソニック最高峰のモミ技術搭載マッサージチェア「リアルプロ」の比較体験会をパナソニックビューティ表参道で開催。素敵な美容アイテムが当たるスタンプラリーも実施中。

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、パナソニック最高峰モミ技術搭載マッサージチェア「2つのリアルプロ」を比較できる体験会やまゆ毛ケアなど、ビューティに関するイベントを多数開催いたします。

2026年1月17日（土）～2026年1月25日（日）11：00～18：00 ※1月19日（月）は休館日となります。

●リアルプロ＆リアルプロカーサライン体験会

・日時：2026年1月17日（土）～2026年1月25日（日） 11：00～18：00（最終受付）

・場所：パナソニックビューティ表参道 B1 Studio

・予約・費用：予約不要・無料

2025年12月新発売の「リアルプロ カーサライン」とフラッグシップモデル「リアルプロ」をご紹介。

「別格マッサージチェアを試してみたい」「インテリアに合うマッサージチェアを探していた・・・」「最近のマッサージチェアってどんなかんじ？」そんな方におすすめです。

●冬に嬉しい人気スキンケアが当たるスタンプラリー実施中

リアルプロ EP-MA121リアルプロ カーサライン EP-MA110

商品体験（最新美容家電やドライヤー等）or店内コンテンツを体験しスタンプを集めると、素敵な景品が当たるガチャガチャを回せます。

A賞：「ジーノ モイスト」トライアルセット

B賞：「ジーノ モイスト」＆「アミノシューティカル クリーム」サンプルセット

C賞：「ナチュラルソルトフィズ（炭酸バスタブレット）」

眉の基本をマンツーマン感覚で学べる垢抜け美眉セミナー「Brow 3!!」参加受付中

※スタンプラリーの景品は無くなり次第終了となります。

・日時：2026年1月26日（月）～2026年1月30日（金）

１.11:05-11:35 ２.12:00-12:30 ３.13:00-13:30 ４.14:00-14:30 ５.15:00-15:30

※すでに満席の日程があります。

・場所：パナソニックビューティ表参道 B1 Studio

・内容：「フェイスフェリエ（ES-WF63）」を使用し、眉の基本位置・余分な毛の処理ポイント・左右差の整え方などをプロがレクチャー。

※セミナー内ではご自身で眉毛を剃っていただきます。

・費用：500円（事前予約制）

・申込方法：パナソニックビューティ表参道 公式LINEから予約受付をいたします。

・受付締め切り：各開催日前日の18時まで

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

LINEアプリを起動して、QRコードを読み取ってください

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html