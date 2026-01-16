MOTTERU 「第101回　東京インターナショナル　ギフト・ショー　春2026」(2/4～2/6)への出展のお知らせ

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田 良太、以下 MOTTERU）は、2026年2月4日(水)～6日(金)まで、東京ビッグサイトにて「第101回 東京インターナショナル ギフト・ショー 春2026」(以下、ギフト・ショー)に出展いたします。

ギフトショーの詳細

会場案内図や、アクセスについてはギフトショーHPをご確認ください。

MOTTERUの世界観を感じていただけるブースとなっておりますので、この機会にぜひご来場ください。

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

