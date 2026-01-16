サッカーの未来がここに：FIFA World Cup 2026(TM)を支えるAIソリューション

レノボ・ジャパン合同会社

FIFAワールドカップ(TM)を、これまでにない体験へ ‐ レノボとFIFAは、CES 2026で開催されたTech Worldにて、レノボのAIを活用した革新的なテクノロジーソリューションを発表しました。

ラスベガスのSphereのステージでは、FIFA会長のジャンニ インファンティーノ（Gianni Infantino）氏とレノボの会長兼CEO ヤンチン ヤン（Yuanqing Yang）が登壇し、大会運営を支えるカスタムAIソリューションに加え、スタジアム、自宅、移動中でも楽しめる没入感あふれるパーソナライズされたファン体験を実現する取り組みが、壮大な演出とともに紹介されました。

レノボは、2026年に北米で開催されるFIFA World Cup 2026(TM)の公式テクノロジーパートナーとして、史上最大規模のイベントを支えるテクノロジーソリューションの提供を担います。

「Football AI Pro」の画期的な発表(https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/football-ai-pro-powers-intelligence-across-the-game/)に加え、レノボのデバイス、サービス、ソリューションが、大会運営におけるインテリジェンスを強化し、ファン体験を向上させ、このスポーツへのアクセス拡大を支えるテクノロジー基盤となります。

注目されるテクノロジーの一つに、FIFA World Cup 2026では、審判テクノロジーや試合中継にデジタルアバターが登場します。

3Dアセットと先進的な生成AI技術を用いて大会に出場する選手たちの身体的特徴を再現した3Dアバターを作成し、これにより、FIFAの審判員による意思決の精度と効率性の向上を支援します。

これらのアバターは、オフサイド判定のリプレイなどで3Dアニメーションとして表示され、ファンにより直感的でわかりやすい視覚的コンテキストを提供します。

レノボのソリューション＆サービスグループ（SSG） 最高情報責任者（CIO）兼 最高技術デリバリー責任者であるアート フー（Art Hu）は次のように述べています。

「私たちはFIFAと連携し、世界最高峰の選手たちを、可能な限りリアルかつ正確に再現できるよう、AIを活用した次世代の3Dアバターの開発に取り組んでいます。選手の体格やサイズは一人として同じ体格や寸法を持つことはありません。そのため、世界最高の選手たちを、可能な限りリアルかつ正確に表現することが目標です。」

この技術は、昨年12月にカタールで開催されたFIFAインターコンチネンタルカップ(TM)において試験導入され、成功を収めました。

FIFA事務総長のマティアス グラフストローム（Mattias Grafstrom）氏は次のように述べています。

「AIを活用した3Dアバターは、審判技術の精度と透明性を大きく前進させます。正確な選手データと高度なビジュアライゼーションを組み合わせることで、重要な判定への信頼性を高め、ファンをこれまで以上に意思決定プロセスに近づけます。」

さらに、レノボは、FIFAクラブワールドカップ 2025(TM)での成功(https://www.lenovo.com/jp/ja/news/article/0509102025.html)を受け、今大会においてもFIFAおよびVARテクノロジープロバイダーであるHawk-Eye Innovationsを支援するため、堅牢なインフラストラクチャとハードウェアを提供します。

大会運営インテリジェンスの強化

史上最多のチーム数、試合数、そして3カ国での開催となるFIFA World Cup 2026は、FIFAとそのパートナーにとって、これまで例のないロジスティクスおよび運営上の挑戦となります。

レノボは、デバイス提供や体験へのサポート、倉庫サービスに加え、AIソリューションを大会運営に統合し、スムーズで効率的な運営を支えます。

インテリジェント・コマンドセンターは、FIFAのすべての機能領域を横断的に支援するとともに、AIが生成するインサイトに富んだデイリーサマリーを提供します。これにより、FIFA World Cup 2026の全オペレーションをリアルタイムでモニタリングするとともに、大会の全動向を把握し、必要に応じて関係者が迅速かつ的確に対応できるよう支援します。

レノボのテクノロジーは、会場の「デジタルツイン」を含め、会場内外の状況を可視化・監視することで、FIFAの大会運営を支援し、イベント体験の最適化に向けたリアルタイムでの意思決定が可能となります。

加えて、大会全体がレノボのSmart Wayfindingによってグローバルに接続されます。都市、ファンゾーン、ランドマーク、試合会場、そしてあらゆる主要な見どころを、インタラクティブな空間内で探索可能となり、リアルタイムな会場情報とAIガイドによるナビゲーションが、来場者にストレスのない体験を提供します。これにより、会場の開催エリア全体にわたって、スムーズな移動を可能にし、グローバル規模でのモビリティ、精度、そして人の流れを革新する新たなレイヤーを創出します。

レフェリービュー

FIFAクラブワールドカップ2025(TM)での審判ボディカメラの試験導入が成功したことを受け、FIFAとレノボはFIFA World Cup 2026でも再び同システムを導入することを発表しました。これにより、世界中で60億人を超えると見込まれるファンが、フィールド上に立つ審判の視点で試合を体感できるようになります。

今回は、レノボのAI駆動型手ブレ補正オーバーレイを採用することで映像品質をさらに向上。放送局には追加の映像ストリームを提供し、ファンには審判の視点で、ユニークな視聴体験を提供します。

FIFA事務総長のマティアス グラフストローム氏は次のように付け加えます。

「新世代のレフェリービューによって実現する、より鮮明で安定した映像は、試合の重要な局面で審判を支援すると同時に、ファンに対しても、審判の視点から、より明確で没入感のある形で届けます。」

レノボは、FIFA World Cup 2026の放送において、レフェリービュー映像の活用をスポンサーとして支援します。

レノボの最高マーケティング責任者 兼 最高戦略責任者であるジーナ チャオ（Gina Qiao）は次のように述べています。

「FIFA World Cup 2026を観戦する数十億人のファンに、フィールドの中央から唯一無二で臨場感あふれる視点を届けられること-これこそが、レノボがこのパートナーシップを結んだ理由です。私たちは、ファン体験をより良いものへと進化させ、このゲームの「観る」、「関わる」、「楽しむ」のすべての瞬間に新しい価値をもたらしたいと考えています。ファンは、選手同士や選手と審判のやり取り、そして大会を象徴する決定的な瞬間を、まるで自分がその場にいるかのように体感できます。レノボは、この特別な体験を世界中のファンに独占的にお届けできることを、大変光栄に思います。」

レフェリービュー [ビデオ]

https://news.lenovo.com/wp-content/uploads/2026/01/Ref-cam-video.mp4

FIFAスペシャルエディション

Tech Worldの檀上で、ヤンチン ヤン（Yuanqing Yang）がジャンニ インファンティーノ（Gianni Infantino氏に初めて披露した「motorola razr FIFA World Cup 26(TM)エディション」の興奮を受け、レノボは法人向け、コンシューマー向け、ゲーミング向け各ポートフォリオにわたり、FIFAスペシャルエディションモデルのディバイスラインナップを発表しました。これらの限定モデルは、FIFA World Cup 26(TM)限定のブランドロゴとパッケージが採用されており、ファンは大会期間中にお気に入りのレノボ製品を特別な形で手にする機会を提供します。

限定モデルのラインナップ：

- ThinkPad X9-14 Gen 1 & X9-15 Gen 1：最高水準のパフォーマンスと信頼性を求めるプロフェッショナル向けに設計された、プレミアムな超薄型ノートPC。- ThinkPad X1 Carbon Gen 13 & 14：レノボのフラッグシップであるビジネス向けノートPCシリーズ。FIFA World Cup 26(TM)スペシャルエディションならではのディテールが採用されています。- ThinkBook 14 G8+、14 G9、16 G9 & 16p G9：中小規模ビジネス向けに設計されたスタイリッシュなノートPC。モダンなデザインと、パフォーマンスと価格の優れたバランスを両立。- Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26(TM)エディション（14", 11）：レノボ最新のプレミアム「Aura Edition」ポートフォリオのひとつ。洗練された超ポータブルデザインで、AIを活用した高度な体験を提供。- Idea Tab FIFA World Cup 26(TM)エディション：外出先でエンターテインメントに最適な、FIFAスペシャルエディション仕様の多用途タブレット。- Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26(TM)エディション（16", 10）：圧倒的なパフォーマンスとFIFA World Cup 26(TM)エディション限定のデザインを融合した高性能ゲーミングノートPC。- Lenovo Legion Tab FIFA World Cup 26(TM)エディション：レノボのポータブルゲーミングタブレットが、大会特別仕様のカスタムブランディングで登場。

※本リリースは、米ネバダ州ラスベガスで開催されたTech World @ CES 2026で発表したThe Future of Football Is Here: AI Solutions To Power FIFA World Cup 2026(TM)(https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/future-of-football-ai-solutions-power-fifa-world-cup-2026/)の抄訳です。