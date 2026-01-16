医療業界を支援するITreatが、「三豊食サミット」にスポンサーとして協賛

株式会社ITreat

株式会社ITreat（本社：岐阜県岐阜市、以下 ITreat）は、2026年2月2日（月）、香川県三豊町にて開催される「第1回三豊食サミット」にスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

「食」を起点に、地域と未来を考える「食サミット」

本イベントは、「食」を軸に、生産者・料理人・医療・行政・企業など多様な立場の人々が集い、地域や社会の未来について考える場として開催されるものです。前回開催時（2025年太宰府食サミット）には、食の価値や可能性について活発な意見交換が行われ、多くの参加者から高い評価を得ました。

食を起点とした持続可能な地域づくりに賛同し、協賛

ITreatは、「ITの力で医療現場の”困った”を解決する」をミッションに掲げる、地方のITベンチャー企業です。13期目を迎える同社は、これまでWebを中心としたサービスで、人と医療を支える仕組みづくりを大切にしてきました。

2023年の名古屋開催から、主催者である松嶋シェフと御縁をいただき、２０２４年の太宰府開催に続いてお声がけいただきました。弊社は「社員によるまかないランチ制度」など「食」を通じたコミュニケーションを大切にしています。食は健康や医療、そして地域文化とも深く結びついており、本サミットの理念に強く共感したことから、今回スポンサーとして協賛する運びとなりました。

本イベントを通じて、食が持つ力や、地域・人・産業をつなぐ可能性がより広く共有されることを期待しています。

一般参加申し込みも受付中

現在、本食サミットでは一般参加の申し込みも受け付けています。

食や地域づくり、健康、未来の社会に関心のある方であれば、どなたでも参加可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/20_1_ab481d779562894e0bc7541a656a95b9.jpg?v=202601161052 ]

株式会社ITreatについて

株式会社ITreatは、医療・ヘルスケア領域を中心に、Webサイト制作、デジタルマーケティング、動画制作、事務局代行サービスなどを通じて、情報発信と価値創出を支援しています。

「想いが正しく伝わる仕組みづくり」を大切にし、地域・医療・人をつなぐサポートを行っています。

公式サイト：https://itreat.co.jp/

