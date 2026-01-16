6年目を迎える「ウイスキー文化研究所放送局」（WBBC）が2026年からリニューアル放送！第1回目の放送は1月28日（水）18時よりYouTubeライブにてスタート！

株式会社ウイスキー文化研究所

2021年から放送している「ウイスキー文化研究所放送局（WBBC）は、2026年に開局6年目を迎えリニューアル放送を開始！

激変する世界のウイスキー情勢、日本・アジアのクラフト蒸留所について、毎回ウイスキー文化研究所代表の土屋守がライブ配信で語ります。MCはウイスキープロフェッショナル（ウイスキー文化研究所認定）の資格を持つラジオDJのトムセン陽子氏。さらにウイスキーフェスティバルのマスコットキャラクター「ジョニー・ウォーカー」でお馴染みの渋谷寛弁護士が務めます。ウイスキー文化研究所のイベントや、その他のウイスキー関連イベント、『ウイスキーガロア』の最新号についてなど、毎回ウイスキーの話題が満載。ウイスキー文化研究所の特設スタジオから、生放送でお伝えします。

ウイスキーファン必見のWBBC。リニューアル後の第1回目の放送は、1月28日（水）18時より！お楽しみに！

メインMC 土屋守MC トムセン陽子MC 渋谷寛

Contents（予定）

・スコッチの新しい蒸留所情報‥‥アイラの12、13番目の蒸留所など

・インドのウイスキー最新情報‥‥インドリ蒸留所など

・台湾の新しいクラフト蒸留所‥‥猫尾崎蒸留所、Bunnyville Distilleryなど

・日本ウイスキーの輸出情況 他

and more!!

WBBC ウイスキー文化研究所放送局

配信日時：2026年1月28日（水）18:00～19:00

出演：土屋守、トムセン陽子、渋谷寛

ライブ配信視聴はこちらから！

https://www.youtube.com/live/hFAT_OdQ5ww?si=eRKzsJIb5ZlUmDLp

過去の動画視聴はこちらから

https://scotchclub.org/wbbc/

ウイスキー文化研究所代表

土屋 守 プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」（現在再放送中）では、ウイスキー考証として監修を務めた。日本唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会の代表理事を務める。

主な著書・監修書に、『完全版 シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』、『増補新版 ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『最新版 ウイスキー完全バイブル』、『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』、『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）など多数。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が設立したウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一、アジア最大級の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

TEL：03-6277-4103（平日10～ 18時）