【KEY TO COMBAT】モニター爆売り中の第1弾！
【KTC H24F8】KTC 23.8型 ゲーミングモニター
特別セール価格：
\13,581円 さらに5%オフプロモコード 「05KTCBF88」 で適用可能！→ \12,902円
・180Hz (OC 190Hz) / 1ms高速応答
・FHD Fast IPS / sRGB 133%広色域
・FreeSync/G-Sync完全対応
・ブルーライトカット & フリッカーフリー
・HDR400対応 & 400cd/平方メートル 高輝度
・フレームレスデザイン & コンパクト23.8型
今すぐチェック：https://amzn.to/4buYOzW （3年保証付き）
【KTC H27T27】 27型 WQHD 高精細モニターがお得に！業務・クリエイティブ・エンタメに最適な一台。
特別セール価格：
\14,408円 さらに5%オフプロモコード 「05KTCBF88」 で適用可能！→ \13,688円
・27型 WQHD (2560×1440) IPS パネル
・sRGB 116% 広色域 / 正確な色彩
・100Hz 高リフレッシュ & Adaptive Sync
・フリッカーフリー & ブルーライト低減
・ビジネス・デザイン・動画鑑賞まで万能
・HDR10対応で映像がよりダイナミックに
今すぐ購入：https://amzn.to/3LKdzo8 （3年保証付き）
【KTC H27E6】美しさと速さは、両立できる。
競技級300Hzの疾走感と、WQHD広色域の美麗画質を一台に融合。
特別セール価格：29,910円
さらに5%オフプロモコード 「05KTCBF88」 で適用可能！→ 28,414円
⬇️ チェックはこちらから
https://amzn.to/4aPTzL0
H27E6が叶える、次元の違う没入体験
・速さの革命：300Hz + 1msで遅延を感じない滑らかさ
・色彩の真実：144% sRGB + HDR400でディテールまで再現
・接続の自由：HDMI 2.1×2でPS5/Xbox/PCを即時切替
・目の保護：ハードウェアブルーライトカットで長時間プレイも安心
ゲームも、クリエイティブも、すべての表現が変わる。
チェックはこちらから：https://amzn.to/4aPTzL0
