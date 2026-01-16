【KEY TO COMBAT】モニター爆売り中の第1弾！

KTC科技日本株式会社

【KTC H24F8】KTC 23.8型 ゲーミングモニター


特別セール価格：


\13,581円 さらに5%オフプロモコード 「05KTCBF88」 で適用可能！→ \12,902円




・180Hz (OC 190Hz) / 1ms高速応答


・FHD Fast IPS / sRGB 133%広色域


・FreeSync/G-Sync完全対応


・ブルーライトカット & フリッカーフリー


・HDR400対応 & 400cd/平方メートル 高輝度


・フレームレスデザイン & コンパクト23.8型


今すぐチェック：https://amzn.to/4buYOzW （3年保証付き）




【KTC H27T27】 27型 WQHD 高精細モニターがお得に！業務・クリエイティブ・エンタメに最適な一台。


特別セール価格：


\14,408円 さらに5%オフプロモコード 「05KTCBF88」 で適用可能！→ \13,688円




・27型 WQHD (2560×1440) IPS パネル


・sRGB 116% 広色域 / 正確な色彩


・100Hz 高リフレッシュ & Adaptive Sync


・フリッカーフリー & ブルーライト低減


・ビジネス・デザイン・動画鑑賞まで万能


・HDR10対応で映像がよりダイナミックに


今すぐ購入：https://amzn.to/3LKdzo8 （3年保証付き）




【KTC H27E6】美しさと速さは、両立できる。


競技級300Hzの疾走感と、WQHD広色域の美麗画質を一台に融合。


特別セール価格：29,910円


さらに5%オフプロモコード 「05KTCBF88」 で適用可能！→ 28,414円


⬇️ チェックはこちらから


https://amzn.to/4aPTzL0


H27E6が叶える、次元の違う没入体験


・速さの革命：300Hz + 1msで遅延を感じない滑らかさ


・色彩の真実：144% sRGB + HDR400でディテールまで再現


・接続の自由：HDMI 2.1×2でPS5/Xbox/PCを即時切替


・目の保護：ハードウェアブルーライトカットで長時間プレイも安心


ゲームも、クリエイティブも、すべての表現が変わる。


チェックはこちらから：https://amzn.to/4aPTzL0





