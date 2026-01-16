製造業人材派遣の「ワールドインテック」が「Mico Engage AI」を導入。LINE経由の応募数目標比140%を達成

株式会社Mico

株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、日本の「ものづくり」を支える人材サービスを展開する株式会社ワールドインテック（本社：福岡県福岡市、代表取締役会長： 伊井田 栄吉）が、LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」を導入したことを発表します。

ワールドインテックでは自社集客力の強化を目的として、特に過去の応募経験のある求職者との継続的な接点づくりを図るため「Mico Engage AI」を導入しました。LINEを活用したCRM戦略を展開した結果、LINE経由の応募数が目標比140%を達成し、過去応募者の再応募を促進しています。

「Mico Engage AI」導入の背景

ワールドインテックは、製造業に特化したお仕事探しメディア「工場求人ワールド(https://koujoukyujin.world/)」を運営し、日本の「ものづくり」を支える人材サービスを提供しています。

近年、観光業や飲食業への人材流出による製造現場の慢性的な人手不足に加え、求職者の働き方へのニーズ多様化に対応するため、よりきめ細やかなマッチングと長期的なキャリア形成支援が求められています。

一方で、自社集客力強化への戦略転換が急務でした。また、過去に応募経験のある求職者（再応募予備軍）との継続的なコミュニケーション手段がないため、貴重な人材との接点を失っていることが大きな課題となっていました。

こうした背景から、ワールドインテックは、外部依存から脱却し自社集客へと戦略転換。過去応募者を含む求職者との継続的な関係を築く「つながり続ける」採用体験を実現するため、製造業派遣での運用実績が豊富な「Mico Engage AI」の導入に至りました。

（工場求人ワールド：https://koujoukyujin.world/）

「Mico Engage AI」導入後の活用方法と成果

LINEからのCRMで再応募促進。導入半年間で応募数は目標比140%達成

Mico Engage AIを導入し、LINEからのCRM施策を行った結果、導入後半年間でLINE経由の応募数が目標比140%を達成しました。現在、応募者や入社に至る求職者の多くを過去の応募経験がある再応募者が占めており、CRM強化が応募数大幅増の要因となっています。このCRM戦略の結果、採用管理システムに登録されている過去の人材に対しLINE登録を促し、継続的なコミュニケーションを実現しました。さらに、1to1トーク機能を活用し、面接キャンセル防止や面接URLの送付などをスピーディーに実施することで、面接への移行率引き上げに貢献しています。

「求人特集」配信で反応率アップ 求職者が重視する働き方・ニーズに応じた配信を実施

具体的な活用方法として、求職者の属性に応じたセグメント別配信を徹底し、友だち登録後の求職者には段階的に情報提供を行うステップ配信を実施することで、応募への温度感を高めました。特に「即日内定が出る求人特集」などの特集系配信が、個別の求人情報と比較して高い反応率を示し、迅速なPDCAに貢献しました。

ご担当者様コメント

株式会社ワールドインテック

事業統括本部 FC事業部 FC採用部 FC採用統括企画グループ

FCWEBマーケティング課 課長 皆川 様

「弊社では自社集客力を高める戦略へ舵を切り、LINEを活用した自社サイト経由の応募促進施策に注力しています。Mico Engage AIの導入後半年間で、過去応募者への継続的なアプローチが実現し、LINE経由の応募数が目標を大きく上回る140%達成という成果に結びつきました。今後は採用管理システム連携をさらに強化し、求職者に選ばれる採用体験を目指します。」

LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」について

「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」はAIを活用して顧客エンゲージメントを高める、LINEマーケティングツールです。LINE公式アカウントを高度に拡張した機能に加え、マルチチャネルでデータを収集し、お客様にとって最適なコミュニケーションを可能にします。

Mico Engage AIサービスサイト：https://mico-inc.com/engage/

▼ 2分でわかる！「Mico Engage AI」をご紹介(https://youtu.be/IyCkMujPnSg?si=JwiYOpyMTQyynYRD)

株式会社Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

