green bean to bar CHOCOLATEのバレンタイン・ホワイトデーコレクション2026
株式会社ロイヤル・アーツ（代表者：安達建之）が展開するビーントゥバーチョコレートブランド「green bean to bar CHOCOLATE（グリーン ビーン トゥ バー チョコレート）」は、バレンタイン・ホワイトデー限定コレクションを2026年1月17日（土）より、販売いたします。
■2026年のテーマは「愛とアート」
今年のコレクションテーマは「愛とアート」。 パッケージにはブランドイメージとして、クリスマスコレクションから続く高級感のあるゴールドフレームを採用しました。 中央には、フランス語で“愛”を意味する 「Amour」 の文字を配置。 恋人や家族だけでなく、地球、動物、人々、すべての存在に向けた愛を込めています。 右下にあしらったハートモチーフは、1960年代のポップアートに着想を得たグラフィック。 バレンタインはピンクのハート、ホワイトデーはグレーのハートを配し、 期間ごとに異なる表情を楽しめるデザインに仕上げました。
■VALENTINE & WHITE DAY COLLECTION 2026
販売予定期間：2026年1月17日（土）～3月15日（日）
BAR - SEASONAL LIMITED -
- BERRY and TEA（INDONESIA）52％〈MILK〉 \1,998（税込）
- PISTACHIO and NIBS（TANZANIA）70％〈DARK〉 \1,998（税込）
BERRY and TEA
BERRY and TEAは、クランベリーとラズベリーを贅沢に使用した、華やかで上品な一枚。
インドネシア・スンバ島ガウラのカカオで仕立てたクリーミーなミルクチョコレートに、紅茶を練り込み、口に含んだ瞬間ふわりと紅茶の香りが広がります。
果実の酸味とミルクのやさしい甘さが美しく調和した、奥行きのある味わいです。
PISTACHIO and NIBS
PISTACHIO and NIBSは、香ばしいピスタチオとカカオニブをトッピングし、ザクザクとした食感が楽しい一枚。
使用するのは、green bean to bar CHOCOLATEが世界大会で金賞を受賞したタンザニア産カカオ「KAMILI」。
ダークチョコレートでありながら、豆本来のベリーさを存分に引き出し、ピスタチオとカカオニブが味わいに自然なコントラストを加えています。
BONBON - SEASONAL LIMITED -
- ボンボンショコラ4個入り \2,160（税込）
- ボンボンショコラ8個入り \4,320（税込）
- ボンボンショコラ12個入り \5,200（税込）
- 4個入りピスタチオ / コーヒー / ミルク / フィグカシス
- 8個入りピスタチオ / タンザニア / パッションフルーツ / フィグカシスミカン / コーヒー / ミルク / ハニージンジャー
- 12個入り
ピスタチオ / パッションフルーツ / ミルク/ ミカン / カシス / フィグカシス
フィグカシス / コーヒー / ハニージンジャー / アーモンド / タンザニア / ピスタチオ
ガナッシュやプラリネからコーティングまで全て手作業によって生まれた“ビーントゥバー”のボンボンショコラ。厚さは口どけと食感をベストに感じられる約10mmに設定。産地別のカカオ本来の香りを引き出したガナッシュに、見た目にも美しいコーティングを施しました。
フィグカシス
ハートモチーフをあしらった、バレンタイン・ホワイトデー限定の一粒。
インドネシア・パプア産カカオを使用したガナッシュに、フィグ（いちじく）のプチプチとした食感と、カシスのキレのある酸味を重ねました。
果実味とカカオの奥行きが交差し、一口ごとに表情が変わる、印象的な味わいです。
ピスタチオ
こちらもバレンタイン・ホワイトデー限定の一粒。
濃厚なピスタチオの風味に、ほんの少量の塩を効かせ、食感が楽しくなるようにフィアンティーヌを入れてます。
やさしい甘みが特徴のペルー産「PALO BLANCO」のミルクチョコレートを混ぜ、ナッツのコクをより立体的に引き立てています。
4個入り
8個入り
12個入り
PASTRY - SEASONAL LIMITED -
- バレンタイン限定 CharmeEAT IN：1,100円（税込） / TO-GO：1,080円（税込）販売期間：2026年1月17日（土）～2月15日（日）予定
- ホワイトデー限定 BijouEAT IN：1,100円（税込） / TO-GO：1,080円（税込）販売期間：2026年2月16日（月）～3月15日（日）予定
※福岡店のみ販売期間は以下となります。
Charme：2026年2月1日（日）～2月14日（土）予定
Bijou：2026年3月1日（日）～3月15日（日）予定
今年もバレンタイン・ホワイトデー限定のケーキを販売いたします。今回のテーマ「愛とアート」から着想し、見た目もアーティーに仕上げました。
どちらもベリーの酸味を主役に、紅茶とチョコレートを組み合わせています。
紅茶には、香り高いアールグレイを使用。中にはベリーのソースを忍ばせ、味わいの後半に軽やかな酸味を添えています。仕上げに加えたリキュールが、甘さの中に大人の余韻をもたらし、食後まで印象に残る一品です。
バレンタイン限定 Charme
Charme（シャルム）はフランス語で、
「人を惹きつける魅力」、「愛嬌」を意味します。
チョコレートの深みと紅茶の香り、ベリーの華やかさが重なり合う、バレンタインの高揚感をそのまま閉じ込めたケーキです。
ホワイトデー限定 Bijou
Bijou（ビジュー）も同じくフランス語で、
「宝物」、「宝石」を意味します。
ホワイトチョコレートを使用し、よりまろやかでやさしい甘みの印象に。大切な人への感謝の気持ちを、そっと包み込むような味わいです。
贈る人も、受け取る人も。そしてチョコレートを愛するすべての人へ。
2026年のバレンタイン・ホワイトデーは、アートを感じながら素敵な季節をお楽しみください。
●取り扱い店舗
green bean to bar CHOCOLATE
中目黒本店
〒153-0042
東京都目黒区青葉台2-16-11
TEL:03-5728-6420
green bean to bar CHOCOLATE
日本橋店
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-2-1COREDO室町テラス1F
TEL:03-5542-1785
green bean to bar CHOCOLATE
京都店
〒604-8172
京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F
TEL：075-741-7602
※バー、ボンボンのみの販売となります
green bean to bar CHOCOLATE
福岡店
〒810-0021
福岡県福岡市中央区今泉1-19-22 天神CLASS 1F
TEL:092-406-7880
オンラインショップ
https://greenchocolate.jp/onlineshop/
●green bean to bar CHOCOLATEとは
カカオ豆の厳選からロースト、粉砕、コンチング、そしてチョコレートに。全工程を一貫して行うビーントゥバーの専門店。
『The Northwest Chocolate Festival』が主催する、ビーントゥバー業界で世界一を決めるアワードで「GOLD」を受賞するなど、世界各国のアワードで賞をいただいています。
製品ができるまでのプロセスはすべて店内で、手作業により行われ、完成までにかかる時間は45日以上。また、市場を占める製品と異なり「カカオ豆とオーガニックシュガーのみ」を原材料に使用しているのも特徴です。厳選した素材を掛け合わせることで、カカオ本来の香りや風味を引き立たせ、口に含んだ瞬間から余韻まで、green bean to bar CHOCOLATE ならではの“チョコレート体験”を提供しています。
https://greenchocolate.jp/
●運営会社
株式会社ロイヤル・アーツ
〒153-0042
東京都目黒区青葉台2-16-11
TEL：03-5728-0143
お問い合わせ：info@royalarts-inc.com