アルネットホームと積水ハウスによる、埼玉県初のSIコラボレーションモデルハウスが1/17(土)にオープン

大賀建設株式会社

注文住宅のアルネットホームを展開する大賀建設株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長 須賀 亮、以下アルネットホーム)は、積水ハウス株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「積水ハウス」）による、安全・安心の技術を広くオープン化した業界初の共同建築事業「SI（エス・アイ）事業」においてパートナー提携し2026年１月17日より埼玉県上尾市小泉に埼玉県初となるSIコラボレーションモデルハウス(以下「上尾小泉SI街のなか展示場」)をオープンいたします。

■上尾小泉SI街のなか展示場概要

所在地・・・・・・・埼玉県上尾市小泉

延床面積・・・・・・106.40平方メートル (32.18坪)

1階：51.75平方メートル 、2階54.65平方メートル

想定居住人数・・・・4人家族＋α

■見どころ

1階と2階の間取り

１. 4.5m スパンの大空間リビングダイニング

構造の強さを活かした空間設計で、2階建てでも明るく開放的な大空間を実現。ベビーベッドや子どもの遊び場、季節のしつらえなど、家族の成長やライフステージに合わせて柔軟にカスタマイズが可能。

２. 家事ラク動線

動線が短く、家事の流れがスムーズになる回遊キッチンにより、時間にゆとりが生まれます。自分の好きなことや、家族との時間が増え暮らしが豊かに。

３. プライバシーウォール

外からの目線を気にせず、家族だけの時間を過ごせます。

４. プライベートカウンター

お気に入りや思い出を並べて、暮らしに彩を添えるカウンター

５. 2階4部屋

家族の変化に応える、2 階4部屋。成長に合わせて子ども部屋に、ときには客室や趣味の空間としてなど暮らし方が自然と広がります。

６. 屋根付きバルコニー

外の目も気にならず、天気に左右されにくい、安心して使える屋根付きバルコニー

■事業締結の背景と「SI-COLLABORATION」について

SI-COLLABORATIONとは、積水ハウスと地域ビルダーが連携し、限られた建築リソースを最大限活用し、日本全国に高品質な住宅の供給を目指す取り組みです。両社の強みを融合させることで、より多くの持続可能な家づくりの普及で豊かな暮らしに貢献したくSI事業締結に至りました。

本事業では、木造住宅のスケルトン部分(基礎・構造躯体)を積水ハウスグループが設計・施工して、アルネットホームがインフィル部分(外装・内装・設備)を施工することで、両社の優れた部分を掛け合わせた新しい住まいづくりの選択肢です。

積水ハウスの耐震技術とアルネットホームの強みとなる「高い断熱性能」と「間取り提案」を活かすことで、お一人おひとりに寄り添った快適な住空間をご提供いたします。

■アルネットホームの使命と、これからの日本の住まいに求められること

“変化する環境に備える「高性能・高品質」な住まいを、地域に根差して提供する”

アルネットホームは創業から46年、埼玉を中心に北関東で注文住宅のお引渡しが10,000棟を超える実績で、地域特性を理解した「断熱性能」とお客様の暮らしの質を高める動線計画を踏まえた「デザイン提案」、そして安全に繋がる高い「耐震性能」で快適と安心を追求してまいりました。

近年、大規模地震をはじめとする自然災害のリスクに加え、酷暑の長期化など、住まいを取り巻く環境は大きく変化しています。こうした中で住宅会社に求められるのは、暮らしの基盤となる住まいの性能を確かなものとし、日常の快適性と非常時の安心を両立させることだと考えています。

アルネットホームは今後も、地域特性を理解した断熱性能の確保を大切にしながら、暮らしの質を高める設計提案に取り組みます。また、住まいの安心につながる耐震性能を重視し、お客様が長く安心して暮らせる住まいづくりに向き合ってまいります。

会社概要

社名 大賀建設株式会社

代表 代表取締役社長 須賀 亮

所在地 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目2番地 JA共済ビル14階

資本金 50,000,000円

設立 1979年10月31日

従業員数 246名（2025年3月31日時点）

事業内容 1.注文住宅事業(アルネットホーム）

2.不動産事業

3.太陽光発電事業

URL 大賀建設株式会社 https://www.taiga-k.com/

アルネットホーム https://www.alnethome.com/