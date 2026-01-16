GLMがCDP2025「気候変動分野」において、2年連続で「B」スコアを取得

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、証券コード：3486、以下「当社」）は、環境非営利組織CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）による気候変動対策に関する2025年度の調査に回答し、２年連続で「B」スコアを取得いたしました。

今回認定されたBスコアは、上位から３番目にあたり、「自社の環境リスクやその影響を認識し、行動している」マネジメントレベルの評価を示すものです。

CDPについて

CDPは、環境分野に特化した評価機関として世界的に認知されている英国に本部を構える国際NGOであり、企業や自治体の気候変動対策に関する情報開示を促進しています。

CDPによるスコア付与は、８段階（A、A-、B、B-、C、C-、D、D-）で行われています。

当社の取り組みについて

当社は「世界をリードするサステナブルな企業グループへ」というグループビジョンのもと、「環境配慮型不動産の企画開発」と「気候変動の緩和への貢献」を重要な経営課題（マテリアリティ）として位置付け、「ZEH-M Oriented（ゼッチ・マンション・オリエンテッド）」や「エネルギー消費性能レベル３以上・断熱性能をレベル４以上」などの環境対応を標準仕様とした物件の開発を推進し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。

当社は、今後も気候変動対策の取組を一層強化するとともに、積極的な情報開示を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

GLM 会社概要

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年 ３月

資本金： 610百万円（2025年 12月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP： https://www.global-link-m.com/