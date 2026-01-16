アパレルセレクトショップ「Ada.（エイダ）」にて、韓国人気ブランド「MUCENT（ムセント）」シグネチャーボールキャップの第ニ弾限定カラーを販売開始

クルーズ株式会社

Ada株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲佐 義規）が運営するアパレルセレクトショップ「Ada.」にて、第一弾(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001172.000006324.html)では多くの反響をいただき、ご好評を博した韓国人気ブランド「MUCENT」の定番商品・シグネチャーボールキャップの限定カラー第ニ弾を販売開始します。

MUCENTは日本でも人気の高いブランドで、韓国を代表するファッションプラットフォーム「MUSINSA」の日本公式ブランドランキング1位(2026年1月7日時点)にもなっており、Ada.でしか購入できない限定商品を販売することで、顧客満足度を高めていきます。

アイテム紹介

MUCENTのロゴ刺繍をあしらった、ブランドを象徴する定番商品。

Ada.でしか買えない限定カラーの詳細は以下

・カラー名：ブラウングランジ×ピンク

・販売開始日：2026年1月16日（金）

・ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/

・商品ページ：https://zozo.jp/shop/shoplistselect/goods-sale/94809303/?did=161213380

ブラウングランジ×ピンク

ヴィンテージ感のあるブラウンに、淡いピンクの刺繍が映える大人可愛いカラー。

韓国っぽい抜け感をプラスし、さまざまなコーデに合わせやすいのが魅力です。

シンプルながらもトレンド感のあるデザインで、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングに活躍。

いつものコーデに取り入れるだけで、自然とこなれた印象に導いてくれます。

「MUCENT」について

MUCENTは、韓国発のモダンストリートカジュアルブランドで、「挑戦」を体現するブランドです。

ブランド名は、武官の “Mu（武）” と、インスピレーションを与える三つの単語「Vincent Van Gogh」「Central Park」「Centripetal」の共通項 “Cent” から派生し、中央の「M」が“世の中に挑戦する”意味を象徴。

韓国では、トレンド発信地として注目されるエリアにシップストアを展開しており、弘大（ホンデ）、聖水（ソンス）、漢南洞（ハンナムドン）など、ソウルを代表するファッションカルチャー拠点に店舗を構え、ブランドの世界観を体感できる空間を提供しています。

ファッションショー「SHIBUYA LOOK」への参加や全国主要都市でのポップアップも開催しており、2024年から2025年にかけての売上成長率が500％以上と、韓国・日本の両国で急成長しているブランドです。

SNSでも人気急上昇中で、日本公式Instagramフォロワー数も2024年1,000名から2026年1月7日時点で約40,000名に増加。トレンド感と高い注目度を兼ね備えたブランドとして、今後の成長が期待されています。

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/mu_cent_jp/(https://www.instagram.com/mu_cent_jp/)

韓国公式Instagram：https://www.instagram.com/mu_cent/(https://www.instagram.com/mu_cent/)

「Ada.」について

Ada. (エイダ) とは、主に「ZOZOTOWN」内で、同名のプライベートブランドAda.と他社ブランドの商品を販売しているセレクトショップです。最新のシーズントレンドからベーシックアイテムまで、多様なジャンルのブランドと商品をセレクト。

365日を可愛く、おしゃれを楽しみたいすべての女性へ、魅力的なアイテムを提案することを掲げ、

2024年9月にクルーズ株式会社の100％子会社として設立しました。

ZOZOTOWN店：https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/(https://zozo.jp/shop/shoplistselect/detail/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/__ada.official__(https://www.instagram.com/__ada.official__)

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@ada._official(https://www.tiktok.com/@ada._official)

社名 ：Ada株式会社

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 ：2024年9月2日

事業内容：自社アパレルセレクトショップ「Ada.」の企画・運営

公式ＨＰ：https://ada-fashion.co.jp/