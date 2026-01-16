「彼女、お借りします エポスカード」がデビュー！コラボレーションを記念したPOP UP SHOPの開催も決定！
株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、『彼女、お借りします』とのコラボレーションにより、「彼女、お借りします エポスカード」を発行いたします。あわせて、新宿マルイ本館・なんばマルイにてPOP UP SHOPを開催し、マルイのオリジナルグッズの販売も行います。
■「彼女、お借りします エポスカード」について
「新宿マルイ 本館でデート中にクレジットカードをつくる」シーン（単行本40巻）が作中に登場したことから、5人のヒロイン（水原千鶴、七海麻美、更科瑠夏、桜沢墨、八重森みに）それぞれと新宿マルイ 本館で待ち合わせをしているシーンを原作者の宮島礼吏先生に描き下ろしていただきました。ファンの皆さまに喜んでいただけるよう、魅力的なカードデザインに仕上げています。
また、「彼女、お借りします エポスカード」に新規ご入会・お切り替え後、3カ月以内に累計税込2万円以上ショッピングでご利用いただくと、「オリジナルミニカード6種セット（専用台紙付き・非売品）」をプレゼントいたします。
■『彼女、お借りします』について
『彼女、お借りします』（かのじょ、おかりします、通称：かのかり）は、宮島礼吏先生によるレンタル彼女を題材としたラブコメディ漫画作品。講談社の『週刊少年マガジン』で2017年から連載されており、テレビアニメも第4期まで放送されている人気シリーズ（2026年からは第5期が放送予定）。
■POP UP SHOP開催決定！
『彼女、お借りします エポスカード』デビューを記念したPOP UP SHOPの開催が決定！
新宿マルイ 本館、なんばマルイ 他で巡回開催します♪
POP UP SHOPでは、宮島礼吏先生の描き下ろしイラスト＆原作漫画の表紙や扉絵、名シーンのコマなどを使用したイベント先行アイテムの販売、エポスカード会員さま限定のお買上げ特典、スタンディパネルの展示など、ファン必見の企画をご用意して皆さまのご来店をお待ちしております！
また、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でもPOP UP SHOPで展開するグッズを販売いたします。
グッズの一例
POP UP SHOPについてはこちら
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1034
「マルイウェブチャネル」でのグッズ販売についてはこちら
https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
開催情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/3860/table/3981_1_39f0d64b842134e3d5fe0ccd3b9084fd.jpg?v=202601160752 ]
■「彼女、お借りします エポスカード」概要
カード発行主体：エポスカード
名 称 ：「彼女、お借りします エポスカード」
申込開始日 ：2026年1月30日（金）昼12:00頃より
年 会 費 ：永年無料
国際ブランド ：Visa
ポイントプログラム：カード利用に応じて貯まる「エポスポイント」
優待サービス ：サービスの詳細は下記ホームページにてご確認ください
（https://www.eposcard.co.jp）
権 利 表 記：宮島礼吏／講談社
※「彼女、お借りします エポスカード」は、マルイ・モディ店舗・エポスカード提携施設に加え、エポスカードのホームページでもお申し込みいただけます
※すでにエポスカードをお持ちの方は、デザイン切替料が税込1,100円かかります
※デザインは変更になる場合がございます
