【西武池袋本店】そば粉のガレットや餃子を使った恵方巻も登場！

2月3日の節分に向け、西武池袋本店の地下1階、地下2階のデパチカでは、大間産の本マグロやうにを使ったプレミアムな海鮮恵方巻から、定番の和風恵方巻、ボリューム満点の肉恵方巻、さらに洋風アレンジやスイーツ恵方巻まで、多彩な恵方巻をご用意いたします。

ご予約限定のプレミアムな恵方巻

［ご予約限定］つきじ鈴富／大福恵方巻

大間本マグロの赤身、中トロ、子持ち昆布、フグ、フカヒレなどがぎっしり入った、福を呼ぶ恵方巻。

●つきじ鈴富／大福恵方巻《限定20本》[1本]16,200円（約直径5cm×長さ18cm）

■ご予約承り期間： 2026年1月23日（金）まで

■お渡し期間：2026年2月3日（火）

人気の恵方巻をラインアップ

つきじ鈴富／大間本鮪鈴富恵方巻［1本］2,700円（約直径4.5cm×長さ18cm）［ハーフ］1,381円（約直径4.5cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●青森県大間産天然マグロをメインに、真鯛、穴子、数の子、玉子焼きを巻いた恵方巻。

古市庵／節分7種の海鮮太巻[1本］1,836円（約直径5.5cm×長さ18cm）［ハーフ］951円（約直径5.5cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年2月1日（日）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●マグロ、サーモン、蟹、海老など7種の海鮮を使用。

九段下 寿司政 旬八海／恵方巻（宝兆）［1本］3,564円（約直径4cm×長さ18cm）［ハーフ］1,836円（約直径4cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●寿司政の人気ネタ、マグロ中トロ・うに・いか・きゅうりを使った海鮮恵方巻。

古市庵／節分 うず潮巻［1本］1,599円（約直径7cm×長さ18cm）［ハーフ］832円（約直径7cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年2月1日（日）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●海老・穴子など12種類の具材を巻いた極太巻。ひと口ごとに異なる味わいが楽しめます。

なだ万厨房／こうふく恵方巻［1本］1,944円（約直径5cm×長さ19cm）［ハーフ］972円（約直径5cm×長さ9.5cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月2日（月）・3日（火）●海老や蟹風味蒲鉾、厚焼き玉子など7品目の恵方巻。老若男女問わずにお楽しみいただけるロングセラーです。

懐石料理 青山／恵方巻[ハーフ]972円（約直径6cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●玉子焼、煮穴子、海老、かんぴょう、おぼろ、椎茸、きゅうりを巻きました。

銀座久兵衛［BENTOステーション］／恵方巻[ハーフ]2,160円（約直径5cm×長さ10.5cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで、なくなり次第終了■お取り扱い期間：2026年2月3日（火）正午～4時※消費期限は当日午後6時となります。●穴子、芝海老のすり身を合わせた玉子焼きなど、車海老、きゅうり、椎茸の5種の具材が入った恵方巻。

ボリューム満点！肉恵方巻

柿安ダイニング／黒毛和牛 ステーキ巻［1本］3,294円（約直径5.5cm×長さ18cm）［ハーフ］1,836円（約直径5.5cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年1月29日（木）まで■お渡し期間：2026年2月2日（月）・3日（火）●黒毛和牛の希少部位「カイノミ」のステーキを九条葱のソテー、金平ごぼうなどと巻きました。

とんかつ まい泉／恵方巻ヒレかつ［1本］1,242円（約直径4.2cm×長さ17.5cm）［ハーフ］648円（約直径4.2cm×長さ8.8 cm）

■ご予約承り期間：2026年2月2日（月）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●名物の柔らかなヒレかつを太巻きに。

人形町今半／黒毛和牛すき焼恵方巻[1本]2,160円（約直径5cm×長さ19cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●黒毛和牛を使用した名物のすき焼きを恵方巻に。

カンナムキンパ／和牛プルコギキンパ[1本]1,188円（約直径4.5cm×長さ18cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月2日（月）・3日（火）●山形牛のプルコギと人参、玉子焼きなどを巻いた韓国風海苔巻き。食感も楽しめるひと品。

インパクト大！味も見た目も自信作のバラエティー恵方巻

西洋銀座／西洋ロール[1本]1,836円（約直径6cm×長さ18cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月1日（日）～3日（火）●そば粉のガレットと薄焼き玉子で、ポテトサラダ・生ハム・人参などの野菜・だし巻き玉子を包んだ西洋風恵方巻。

好餃子／餃子節分ロール[1本]497円（約縦3cm×横6cm×長さ13cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月3日（火）●餃子餡をふわふわの中華まん生地で包み、風味の良い海苔で巻きました。

柿安ダイニング／大海老マヨ 恵方巻［1本］1,696円（約直径5.5cm×長さ18cm）［ハーフ］972円（約直径5.5cm×長さ9cm）

■ご予約承り期間：2026年1月29日（木）まで■お渡し期間：2026年2月2日（月）・3日（火）●大人気商品「大海老マヨ」をまるごと2尾巻いた、食べごたえのある一品。

甘党も満足！スイーツ恵方巻

ブールミッシュ／恵方巻ロールケーキ 《限定30本》918円（約直径4.5cm×長さ17cm）

■ご予約承り期間：2026年1月20日（火）～31日（土）■お渡し期間：2026年2月1日（日）～3日（火）●巻き寿司をイメージし、3種のフルーツを巻き込みました。

新宿高野／笑福ロール～いちご～918円（約直径4.5cm×長さ17cm）

■ご予約承り期間：ご利用日の前日まで■お渡し期間：2026年1月30日（金）～2月3日（火）●苺を巻いた恵方巻風ショコラロール。

たねや／たねや笑方巻《限定180本》1,080円（約直径6.5cm×長さ12.1cm）

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで■お渡し期間：2026年2月1日（日）～3日（火）●みずみずしい粒餡をふわふわの生地で巻いた素朴なお菓子です。

予約なしでも購入できます 当日だけ販売の恵方巻

[当日販売のみ]RF1／野菜と愉しむ 海老とアボカドの福恵方巻き

［1本］1,670円（約直径4cm×長さ19cm）

［ハーフ］880円（約直径4cm×長さ9cm）

■お取り扱い期間：2026年2月3日（火）

●クリームチーズが味のポイント。甘みのある薄焼き玉子で包んだサラダ恵方巻きです。

[当日販売のみ]いとはん／ローストビーフと菜の花のいなり恵方巻き

［1本］1,980円（約直径4cm×長さ20cm）

［ハーフ］1,030円（約直径4cm×長さ10cm）

■お取り扱い期間：2026年2月3日（火）

●ローストビーフや菜の花、カステラ玉子焼き、かんぴょう、きゅうりを甘く炊いた揚げで巻いた恵方巻き。

2026年 西武の恵方巻販売会

■会期：2026年2月3日（火）

■売場：地下2階＝デパチカ 惣菜 各売場

恵方巻ご予約受付中！

■ご予約承り期間：2026年1月31日（土）まで

※ショップにより異なります

■ご予約承り売場：地下2階＝デパチカ 惣菜 各売場、地下1階＝デパチカ スイーツ&ギフト 各売場

※ご予約は各売場にて承ります。

※数に限りがございます。なくなり次第ご予約受付を終了いたします。

