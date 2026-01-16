½ª³è¤ÎÉÔ°Â·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¥«¥é¥À¥Îー¥È¤¬»Ù±çÎÎ°è¤ò³È½¼¡¡¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¤½¤¦¤È¶ÈÌ³Äó·È
¡¡²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨ ¾Ð´é¤ò¤Õ¤ä¤¹¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¦Á´¤Æ¤Î¿Í¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¥À¥Îー¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ÎµÌé / °Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Áòµ·¡¦ÁêÂ³¡¦½ª³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¤½¤¦¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§°²Âô ²í¼£¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO ¡§¼Äºê ¿·¸ç / °Ê²¼¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¼Ò¡×¡Ë¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ï¡¢Ç¥¿±¡¦»Ò°é¤Æ¤«¤é·ò¹¯´ÉÍý¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÀ¸³èÎÎ°è¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇÅª¤ËÂª¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯¡¢°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¡§¡ÖÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤Å¤é¤¤¡×¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê
¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¡¢²ð¸î¡¢½»¤Þ¤¤¡¢Áòµ·¡¦ÁêÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤Î½ÅÍ×À¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¡ÖÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤«¤é½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤êÁòµ·¤Î·Á¼°¤ä¹Í¤¨Êý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢Áòµ·¤äÁêÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿½ª³è½àÈ÷¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢Ç¥¿±¤«¤é½ª³è¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥«¥é¥À¥Îー¥È¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤ê¤½¤¦¼Ò¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ª³è¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÂ²¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³Äó·È¤Î³µÍ×
¥«¥é¥À¥Îー¥È¤Ï¡¢µÏ¿¤ä¶¦Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç¥¿±¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥¢¥×¥ê¤ä·ì°µ´ÉÍý¤äÉþÌôµÏ¿¤Ê¤É¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ÈÂ²¸þ¤±»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤è¤ê¤½¤¦¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢½ª³è¡¦Áòµ·¡¦Ë¡»ö¡¦ÁêÂ³¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ò°ì³ç¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¤ªÁò¼°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ5,000¥ö½ê°Ê¾å¤ÎÄó·ÈºØ¾ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤·¡¢ÈñÍÑ¥×¥é¥ó¤äÁòµ·¾ì¤òÈæ³Ó¡¦È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤½ª³è½àÈ÷¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¤ªÁò¼°¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈñÍÑ¤äÁòµ·¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤òÈæ³Ó¡¦ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Ï¡¢ÃÎ¸«¤ä¿·¤¿¤Ê»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÄó·È¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¤è¤ê¤½¤¦¼Ò¡§¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð
¥«¥é¥À¥Îー¥È¥æー¥¶ー¡§É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁòµ·¤ä½ª³è¤Î¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¡¢½ª³è¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤ò·Ú¸º
¥«¥é¥À¥Îー¥È¡§Ç¥¿±¡¦»Ò°é¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¤ªÁò¼°¡Êµì¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ªÁò¼°¡Ë¡×¡¢¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¤ªË·¤µ¤óÊØ¡Êµì¡§¤ªË·¤µ¤óÊØ¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¹âÎð²½¤ä³Ë²ÈÂ²²½¤Ë¤è¤ëÁòµ·¡¦¶¡ÍÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½Åù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤ò¿Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯3·î¤Ë¡¢Áòµ·¡¦Ë¡Í×¡¦¶¡ÍÜÅù¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡×¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯7·î¤è¤ê¤ªÊè¹ØÆþ¸¡Æ¤¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡¡°²Âô ²í¼£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡¡¼Äºê ¿·¸ç
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2009Ç¯3·î
¼Ò°÷¿ô¡¡¡§Ìó130Ì¾
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-11-17¡¡HI¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë4F
URL ¡¡¡¡¡§https://www.yoriso.com/corp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿Áòµ·¡¦¶¡ÍÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¥À¥Îー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥é¥À¥Îー¥È¤Ï¥æー¥¶ー¤ÎQOL¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ï¡¢²ÈÂ²¸þ¤±¡¢¼Ò²ñ¸þ¤±¤ÎÂç¤¤¯2¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¸þ¤±ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÏ¿¤ä¶¦Í¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»Ò°é¤Æ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ºà¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¸þ¤±ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤äÅö¼ÒÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¾¯»Ò²½ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë»ö¶È³«È¯¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¥À¥Îー¥È¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§4014¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-8-10 MA¼Ç±º¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§º´Æ£ÎµÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÂ²¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÈÂ²¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×»ö¶È
URL ¡¡ ¡§https://corp.karadanote.jp/