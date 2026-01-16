芳醇なアルコールと愉しむ、大人の嗜好品。“紳士の一級品”【ＧＥＮＤＹ（ジェンディー）】では『ザ プレミアム ビターキャラメルラムボール』を数量限定で新発売いたします。

株式会社シュクレイ

【GENDY（ジェンディー）】は、2026年2月1日より『ザ プレミアム ビターキャラメルラムボール』を数量限定で販売いたします。

(2026年1月19日より店頭にて予約受付開始）

フランス製発酵バターをベースとした、アーモンドプラリネとヘーゼルマッセのコクを感じる生地に、カカオ収穫後60日以内に仕立てたカカオ分74％のダークチョコレートを合わせました。仕上げに、2種のチョコレートを重ね、ココアパウダーを纏わせた大人の一品です。

「ディロン トレ ビューラム V.S.O.P」と「ベルタ社ソロ・ペル・ジャン（グラッパ）」が織りなす華やかな香りと、ラムレーズンの甘やかな余韻。濃厚な味わいでありながら、後味は驚くほど静かに、やさしく溶けていきます。数に限りがございますので、この機会にぜひご賞味ください。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

※洋酒の内、72％がディロン トレ ビューラム V.S.O.P、23％がベルタ社ソロ・ペル・ジャン（グラッパ）を使用しております。

ザ プレミアム ビターキャラメルラムボール

The Premium Bitter Caramel Rum Ball

価格：1 box (6 pieces) 5,400円（税込）

◆発売日：2026年2月1日

ご予約：2026年1月19日より受付開始

ご予約方法：店頭またはお電話にてご予約承ります。

【GENDY 南青山店】 Tel. 03-6712-6890

【GENDY 銀座店】 Tel. 03-6263-2141

※受付時間は、13時~19時となります。

営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※無くなり次第終了となります

◆販売店舗：南青山店、銀座店

◆賞味期限：製造日より8日(冷蔵)

◆公式ホームページ：https://sucreyshopping.jp/gendy

◆限定数量：1,000箱

GENDY南青山店 商品情報

◆【GENDY南青山店限定】ザ プレミアムビターキャラメルバー

The Premium Bitter Caramel Bar（1dozen） 価格：8,640円（税込）

The Premium Bitter Caramel Bar（2dozen） 価格：17,280円（税込）

吟味した素材とレシピで、一本ずつハンドメイドする紳士のための、プレミアムビターキャラメルバー。 深く深くローストした、ビターキャラメルを、スパイスをきかせたクッキーとともに。 スパイシーな芳香とわずかな塩味が過ぎ去ると、こっくりと濃厚なビターがほどけていく。 それはまるで、お気に入りのシガーのように。

GENDY銀座店 商品情報

（1ダース）（2ダース）

◆【GENDY銀座店限定】ザ プレミアムキャラメルブランデーケーキ

The Premium Caramel Brandy Cake 価格：10,800円（税込）

ビターに仕上げたキャラメルとブランデーのマリアージュをお楽しみいただく、紳士の一級品。ブランデーは、レミーマルタン社のコニャックと、デュカスタン社のアルマニャックを独自の配合でブレンドして使用。２つのブランデーの異なる個性が、味と香りに広がりと奥行きを与えます。じっくりと低温できめ細やかに焼き上げた生地に、ブレンドしたブランデーをたっぷりと。程よい甘さとビター、ブランデーの華やかなアロマ。お好みの厚さにカットして、GENDYと共に幸せな時をお過ごしください。

[商品の購入について]

※ご予約のお客様優先で店頭にて販売をしております。

※ご予約は店舗にて承っております。

【GENDY 銀座店】Tel. 03-6263-2141 （13:00～19:00）

※ご予約枠の空きがある場合のみ、店頭にて販売をしております。

店舗情報

・GENDY南青山

GENDY南青山

所在地：〒107-0062

東京都港区南青山 5-4-40 骨董通り ビルヂング

TEL：03-6712-6890

営業時間：13:00～19:00

営業時間：13:00～19:00

・GENDY銀座

GENDY銀座

所在地：〒104-0061

東京都中央区銀座1-4-4 GINZA104ビル１F

TEL：03-6263-2141

営業時間：13:00～19:00

営業時間：13:00～19:00