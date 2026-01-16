「マツキヨココカラMe」の機能が大きく拡充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オンライン診療からお薬の受け取りまでシームレスにサポート

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに88店舗（2025年９月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、当社グループの重点戦略の基本的な考え方である「価値を共創し分かち合う」に基づき、2024年11月に開始したデジタル調剤サービス「マツキヨココカラMe」の機能を大幅に拡充し、2026年1月下旬（予定）より次段階の取り組みを展開いたします。

今回の拡充により、マツキヨココカラ公式アプリを通じて、医療機関の予約からオンライン診療、服薬指導、そしてお薬の配送または店舗受取までをシームレスにつなぐ体制を構築します。患者様のライフスタイルに合わせ、必要な医療へスムーズにアクセスできる環境を提供いたします。

■「マツキヨココカラMe」第２段階の展開 主な新機能

第２段階の展開として、以下の機能が追加され、患者様の利便性向上と医療アクセスの確保に貢献します。

１. オンライン診療連携機能

スマートフォンで医師の診察を受けられる機能です。仕事や育児で通院の時間が取れない方や、感染症対策等の観点から自宅での受診を希望される方が、スマートフォンを通じて「薬急便」プラットフォームと連携する医療機関の診察を受けることが可能になります。

※オンライン診療は各医療機関の医師によって行われ、弊社が行うものではありません。

※緊急を要する症状である場合など、医師がオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合、ご利用いただけません。

※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。

※夜間・休日の対応状況は、各医療機関の診療時間に準じます。

２. オンライン服薬指導機能

ご自宅で薬剤師から薬の説明を受けられる機能です。診察後、ビデオ通話機能等を用いて薬剤師からお薬の説明（服薬指導）をご自宅等で受けることができます。周りを気にせずに、安心して薬剤師にご相談いただけます。

※薬剤師の判断により、対面での服薬指導やお薬の受け渡しが必要となる場合があります。

３. 決済・お薬配送機能の拡充

アプリ内で決済・配送手配が可能。診察・服薬指導にかかる費用決済をアプリ内で完結できます。処方されたお薬はご自宅など指定の場所への配送、または全国のマツキヨココカラグループ調剤薬局（1,005店舗2025年９月末時点）での受け取りを選択いただけます。

※お薬の種類や品質管理の観点（冷蔵保存が必要な薬剤等）から、配送での取り扱いができない場合があります。

※1月末のアプリリニューアルより「調剤サービス」のアイコンが「薬局・診療」に変更となります。

地域医療に貢献されている医療機関の負担軽減に向けて

当社は、「マツキヨココカラMe」を通じて、地域医療に貢献されている医療機関との連携を強化してまいります。 症状が安定している慢性疾患の患者様などに対し、医師の判断に基づき対面診療とオンライン診療を適切に組み合わせることで、患者様の通院負担を軽減するとともに、医療機関の業務効率化にも寄与することを目指します。

【オンライン診療・オンライン服薬指導システムについて】

本サービスのオンライン診療機能およびオンライン服薬指導は、株式会社MG-DXが提供する「薬急便」プラットフォームと連携して提供されます。

マツキヨココカラMeが目指す姿

私たちは、デジタル技術を活用し、患者様一人ひとりの「ワタシらしい」健康的な生活をサポートするヘルスケアパートナーを目指します。今後も「価値を共創し分かち合う」ことで、より質の高いトータルヘルスケアサービスの提供に努めてまいります。

オンライン診療にご協力いただける医療機関の皆さまへ

本プラットフォームへの参画をご検討いただける医療機関様は、以下の二次元コードよりお問い合わせください。

