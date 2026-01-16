〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉にむけて、二次元コスパから新グッズが登場です【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

2026年3月14日(土)・15日(日)北九州メッセで開催の〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉にむけて新グッズが二次元コスパより登場です。


1月9日(金)～1月18日(日)アソビストアでの事前二次通販にラインナップいたします。



限定ステッカーが付いた「★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）」をはじめ、「Chrono-Lexica Tシャツ」「白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0」など新グッズをこの機会にぜひご覧ください。


【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉販売情報


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27293



◆『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）

サイズ：M/L/XL/XXL


カラー：GRAY


価格：6,600円（税込）


　限定品【流通限定】


　こちらの商品は限定品【流通限定】です。


　下記イベントで限定販売します。


　〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉


　・2026年1月9日（金）～18日（日）事前二次通販


ステッカーが付いた限定セット！


薄く軽いので、気軽に羽織れる。速乾性＆紫外線防止効果も！


・ステッカーが付いた限定セットです。・軽量な生地を使用。


ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。


・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。


・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。


・「軽い」、「洗濯したときに乾きやすい」、「しわになりにくくアイロンがけ不要」といった利点から、


　毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！


・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！ 水遊びでも活躍します。


Chrono-Lexica Tシャツ

サイズ：M/L/XL


カラー：BLACK


価格：3,300円（税込）


　【販売情報】


　■2026年1月9日（金）～18日（日）


　〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販


　　※コスパ　オンラインショップでの予約受付は未定です。


アイドルマスター ミリオンライブ！ Tシャツ

サイズ：S/M/L/XL


カラー：SUMI


価格：3,300円（税込）


　【販売情報】


　■2026年1月9日（金）～18日（日）


　〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通


　※コスパ　オンラインショップでの予約受付は未定です。


白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0

サイズ：M/L/XL


カラー：WHITE


価格：3,300円（税込）


　【販売情報】


　■2026年1月9日（金）～18日（日）


　〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販


　※コスパ　オンラインショップでの予約受付は未定です。


Chrono-Lexica ショルダートート

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％


カラー：BLACK


価格：2,200円（税込）


　【販売情報】


　■2026年1月9日（金）～18日（日）


　〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販


　※コスパ　オンラインショップでの予約受付は未定です。




スナップボタンと内ポケットつき。


耐久性が高く、斜めがけにも対応！


・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。


・長めのベルトは斜めがけにも最適。


・開口部にはスナップボタン付き。


・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。


・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。



◆関連リンク


・【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉販売情報


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27293


・【二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01748/mode/title



◆権利表記


THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



発売元：株式会社コスパ


ブランド：二次元コスパ


┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。


