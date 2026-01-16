〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉にむけて、二次元コスパから新グッズが登場です【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

2026年3月14日(土)・15日(日)北九州メッセで開催の〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉にむけて新グッズが二次元コスパより登場です。

1月9日(金)～1月18日(日)アソビストアでの事前二次通販にラインナップいたします。

限定ステッカーが付いた「★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）」をはじめ、「Chrono-Lexica Tシャツ」「白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0」など新グッズをこの機会にぜひご覧ください。

【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27293

◆『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：GRAY

価格：6,600円（税込）

限定品【流通限定】

こちらの商品は限定品【流通限定】です。

下記イベントで限定販売します。

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉

・2026年1月9日（金）～18日（日）事前二次通販

ステッカーが付いた限定セット！

薄く軽いので、気軽に羽織れる。速乾性＆紫外線防止効果も！

・ステッカーが付いた限定セットです。・軽量な生地を使用。

ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。

・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。

・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。

・「軽い」、「洗濯したときに乾きやすい」、「しわになりにくくアイロンがけ不要」といった利点から、

毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！

・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！ 水遊びでも活躍します。

Chrono-Lexica TシャツChrono-Lexica Tシャツ

サイズ：M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

【販売情報】

■2026年1月9日（金）～18日（日）

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販

※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。

アイドルマスター ミリオンライブ！ Tシャツアイドルマスター ミリオンライブ！ Tシャツ

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

【販売情報】

■2026年1月9日（金）～18日（日）

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通

※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。

白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0

サイズ：M/L/XL

カラー：WHITE

価格：3,300円（税込）

【販売情報】

■2026年1月9日（金）～18日（日）

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販

※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。

Chrono-Lexica ショルダートートChrono-Lexica ショルダートート

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％

カラー：BLACK

価格：2,200円（税込）

【販売情報】

■2026年1月9日（金）～18日（日）

〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販

※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトは斜めがけにも最適。

・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。

◆関連リンク

・【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉販売情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27293

・【二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01748/mode/title

◆権利表記

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/