〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉にむけて、二次元コスパから新グッズが登場です【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報
2026年3月14日(土)・15日(日)北九州メッセで開催の〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉にむけて新グッズが二次元コスパより登場です。
1月9日(金)～1月18日(日)アソビストアでの事前二次通販にラインナップいたします。
限定ステッカーが付いた「★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）」をはじめ、「Chrono-Lexica Tシャツ」「白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0」など新グッズをこの機会にぜひご覧ください。
【二次元コスパ】／〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/27293
◆『アイドルマスター ミリオンライブ！』商品情報★限定★アイドルマスター ミリオンライブ！ 薄手ドライパーカー Ver.2.0（限定ステッカー付）
サイズ：M/L/XL/XXL
カラー：GRAY
価格：6,600円（税込）
限定品【流通限定】
こちらの商品は限定品【流通限定】です。
下記イベントで限定販売します。
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉
・2026年1月9日（金）～18日（日）事前二次通販
ステッカーが付いた限定セット！
薄く軽いので、気軽に羽織れる。速乾性＆紫外線防止効果も！
・ステッカーが付いた限定セットです。・軽量な生地を使用。
ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。
・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。
・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。
・「軽い」、「洗濯したときに乾きやすい」、「しわになりにくくアイロンがけ不要」といった利点から、
毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！
・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！ 水遊びでも活躍します。
Chrono-Lexica Tシャツ
サイズ：M/L/XL
カラー：BLACK
価格：3,300円（税込）
【販売情報】
■2026年1月9日（金）～18日（日）
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販
※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。
アイドルマスター ミリオンライブ！ Tシャツ
サイズ：S/M/L/XL
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
【販売情報】
■2026年1月9日（金）～18日（日）
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通
※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。
白石 紬のなんなん Tシャツ Ver.2.0
サイズ：M/L/XL
カラー：WHITE
価格：3,300円（税込）
【販売情報】
■2026年1月9日（金）～18日（日）
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販
※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。
Chrono-Lexica ショルダートート
サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％
カラー：BLACK
価格：2,200円（税込）
【販売情報】
■2026年1月9日（金）～18日（日）
〈THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 11thLIVE〉事前二次通販
※コスパ オンラインショップでの予約受付は未定です。
スナップボタンと内ポケットつき。
耐久性が高く、斜めがけにも対応！
・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。
・長めのベルトは斜めがけにも最適。
・開口部にはスナップボタン付き。
・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。
・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。
◆権利表記
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
