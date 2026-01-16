株式会社めぶきフィナンシャルグループ

常陽銀行(頭取 秋野 哲也)は、地域事業者さまのプロモーション支援強化を図るため、株式会社LuckyFM茨城放送（代表取締役社長 黒坂 修）と業務提携契約を締結し、広告代理業として「ラジオ広告 『LuckyFM JOYOプラン』」の取り扱いを1月19日（月）より開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は2025年4月より、当行店舗内のディスプレイやメール情報サービス（メールマガジン）を活用した「JOYO広告サービス」の取り扱いを開始し※1、これまで累計で50件以上の広告出稿を手がけてきました。このたび、地域事業者さまの多様なPRニーズへの対応を強化するため、FM放送で茨城県内をカバーする唯一の民間放送局であり、関東1都6県で約2,000万人が聴取可能なラジオ放送を運営するLuckyFMのラジオ広告を代理販売いたします。

なお、今後も、当行は付加価値の高い広告媒体を有するさまざまな企業・メディアとの協業や、広告代理店機能の拡充を推進し、地域事業者さまの成長支援や地域活性化に貢献してまいります。

当行およびめぶきフィナンシャルグループは、「地域とともにあゆむ価値創造グループ」を長期ビジョンの目指す姿として掲げ、今後ともステークホルダーの皆さまの課題に寄り添い、ともに歩み、解決することで、新たな価値を創造し、地域社会の持続的成長に貢献してまいります。

※1 ＜参考ニュースリリース＞ 2025年4月1日 デジタルサイネージおよびメルマガを使用した「新たな広告サービス」の取扱開始について(https://pdf.irpocket.com/C8333/Z6af/IeoM/dUSF.pdf)

1．ラジオ広告「LuckyFM JOYOプラン」の概要※2

(1) スポットCM広告

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81984/table/41_1_6c5781ca8b19a1ed4a631b318297cdfb.jpg?v=202601160752 ]

(2) コーナー番組レギュラー広告

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81984/table/41_2_8cc28246b31e5a2442b00e60c6a1f674.jpg?v=202601160752 ]

※2 詳細は別紙をご参照ください。

2. 取扱開始日

1月19日（月）

<参考> 株式会社LuckyFM茨城放送の概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/81984/table/41_3_456bccdd22724f54dd4ff35fd94af6a8.jpg?v=202601160752 ]