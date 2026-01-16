開店から1ヶ月で約22tのごみ減量効果！リユース拠点「ジモティースポット藤沢辻堂店」で不要品の譲り合いが盛況

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、神奈川県藤沢市（以下、藤沢市）と2025年8月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット藤沢辻堂店」を2025年11月27日にプレオープン（持ち込みのみ受付）、11月29日にグランドオープン（販売も開始）し、1ヶ月が経過しましたのでその結果をお知らせします。持ち込まれた不要品は合計11,743品で、うち7,570品が既にリユースされており、ごみ減量効果は21,732kgと試算しております（注1）。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「まだ使えるけれど不要になったモノ」を地域内で譲り合うことが出来るサービスです。不要品を譲りたい方は予約なしで持ち込むだけで、次の必要とする人へつなぐことができます。譲り受けたい方は、地域の情報サイト「ジモティー」で商品情報を確認し、店舗で実物を見て購入・引き取りが可能です。リサイクルショップでは買取されないモノ、配送コストがかさむ家具まで、再販価値が低く捨てられがちな「まだ使えるモノ」を幅広くリユースしています。

【市民・自治体にとっての3つのメリット】

＜不要品を譲りたい方＞

・予約不要、手数料ゼロで、粗大ごみとして処分する手間とコストを削減できます。

＜譲り受けたい方＞

・手に取りやすい価格、または"無料"でリユース品を手に入れることができます。

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円など)

＜自治体＞

・ごみの排出を抑制し、ごみ減量と地域内での資源循環を効果的に促進します。

■リユースの結果について

プレオープンから2025年12月28日までの間に11,743品の不要品が持ち込まれ（注2）、7,570品が既にリユースされています。ごみの減量効果は、約21,732kgと試算しております（注1）。期間中、最も多く持ち込まれたのは、食器・生活雑貨で全体の約36%、次いで衣類が約8%、趣味・スポーツ・レジャー用品が約7%でした。これまでごみとして廃棄されていたような古い家具や家電製品などであっても、ジモティーの集客力を活かし、回収後すぐにサイト上でリユース品の情報を掲載することで多くの方にリユース品（7,570品）を提供することができました。

■今後の取組みについて

当社では、今後も地域内での資源循環を促進し、地元で個人・企業・行政が必要なものを互いに融通しあえる持続可能な社会の実現を目指しサービス運営に尽力してまいります。地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

（注1）持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

（注2）持ち込みを開始した2025年11月27日から2025年12月28日を対象に集計

■「ジモティースポット藤沢辻堂店」の詳細

【ジモティースポット藤沢辻堂店】

・住所：神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目9-27

・プレオープン（持ち込みのみ受付）：2025年11月27日（木曜日）

・グランドオープン（販売も開始）：2025年11月29日（土曜日）

・営業時間：10時～19時

・定休日：年末年始12/29-1/4

・持ち込み対象品：

・家具、生活家電、子ども用品、スポーツ・レジャー用品、楽器

・食器、本・CD、衣類、ペット用品 など

※持ち込みできるのは、藤沢市民のみです(身分証要持参)

※事業者は持込できません。

・店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_fujisawa

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

「ジモティースポット藤沢辻堂店」店内外観

【提携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h