中国北京時間2026年1月14日。「健康中国2030」戦略の持続的な推進と国民の健康意識の向上を背景に、皮膚健康管理はますます公衆の関心の的となっている。1月14日、日本の有名健康ブランドである本桑製薬は、皮膚健康分野の権威ある専門家と連携し、「健康中国・科学スキンケアコミュニティ行」全国公益プロジェクトを正式に開始した。体系化され科学的な知識普及とサービスを通じて、国民の皮膚健康リテラシーの向上を図り、健康中国の構築に寄与することを目的としている。

科学的管理がトレンドに、皮膚健康には「精密な介入」が必要

生活様式と環境の変化に伴い、にきび、敏感肌、肌のトーンの不均一など、皮膚の問題がますます一般的になっている。北京大学第一病院皮膚科主任医師の呉艶教授は、皮膚は人体最大の臓器であり、その健康状態は全身の心身状態と密接に関連していると指摘する。彼女は、現代の皮膚健康管理は「予防を主とし、精密な介入」という原則に従うべきであり、生理学的検査と個別化された方案を組み合わせる必要があり、外用製品のみに依存すべきではないと強調した。

呉艶教授はさらに次のように共有した：「にきびを例にとると、それは単なる皮膚表面の問題ではなく、内分泌、食事構造、心理的ストレスなど多様な要因が関連している。科学的分級診療と総合的管理を通じて、病状を効果的にコントロールし再発を低下させることができる。」彼女はまた、本桑製薬の天然成分研究と皮膚バリア修復が皮膚健康管理において持つ革新的な価値を評価した。

現地化研究開発が加速、科学技術が「内から外へ」の健康的な美しさを後押し

中国の消費者が健康と美に対して持つ多様なニーズによりよく応えるため、本桑製薬はすでに中国をグローバルコア戦略市場と位置づけ、現地化研究開発への投資を継続的に拡大している。本桑製薬中国区総経理の楊元倬氏は、同社が今後3年間で1億元以上を投じ、中国人の体質とスキンケアニーズに適した製品の開発に充てる計画であると説明した。

現在、本桑製薬はすでに中国の複数のトップクラス病院と共同で臨床研究を展開し、バラ幹細胞抽出物を中核とする「五維阻黒（5次元美白阻害）」内服美容システムを立ち上げている。これは、複数の経路でメラニン生成を抑制し、「内から外へ」の肌の明るさと肌の健康を実現するものである。楊元倬氏は次のように述べた：「私たちは、健康な生活の提唱者およびエンパワーメント提供者となることに尽力している。クロスボーダーECプラットフォームを通じて、科学的に検証された製品をさらに導入し、全行程追跡可能なシステムを構築し、日本の工場から中国の消費者に届く一粒一粒のカプセルが安全で透明であることを保証する。」

公益行動がコミュニティへ、デジタルサービスが多様なグループに恩恵を

「健康中国・科学スキンケアコミュニティ行」の重要な構成要素として、本桑製薬は皮膚科の権威専門家および専門機関と連携し、全国60都市で一連の公益活動を展開する。プロジェクトの内容は、健康科学普及講座、無料皮膚状態スクリーニング、無料診断相談などを含み、青年学生、高齢者グループ、慢性皮膚疾患患者、屋外労働者などを重点的にカバーする。

屋外労働者などの特定グループに対しては、プロジェクトはAI智能皮膚検査などのデジタル健康サービスツールを導入し、日焼け止め、洗顔、保湿などの基礎スキンケア知識の普及を重点的に行い、彼らの自己防護能力と健康管理意識の向上を図る。

業界共同イニシアチブを発表、皮膚健康エコシステムの共同構築を推進

皮膚健康分野の長期的な発展を推進するため、本桑製薬は1月14日、「健康中国2030・科学スキンケア共同イニシアチブ」を正式に発表し、以下の3つの行動目標を提唱した：

科学技術の普及：3年以内に、国際的に先進的な皮膚健康技術10項目の中国における導入・実用化を推進する。

教育によるエンパワーメント：10万人のコミュニティ健康アドバイザーを育成し、体系的に科学スキンケア知識を普及させる。

エコシステムの共同構築：医療機関、研究機関、業界パートナーと連携し、「産学研用」一体型の皮膚健康協力プラットフォームを構築する。

皮膚健康は国民全体の健康の重要な基盤である。本桑製薬は、天然成分と再生医学分野における研究の蓄積を基盤とし、引き続き中国の各方面の力と手を携え、科学的で包括的かつ持続可能な皮膚健康エコシステムの共同構築に努め、「健康中国」の構築に企業としての力を貢献すると表明した。

本公益行動は、人民日報『人民名医』番組組及び本桑製薬が共同で主催し、皮膚健康の権威専門家の支持を得ている。

背景リンク

呉艶教授：北京大学第一病院皮膚科主任医師、教授。国家薬品監督管理局化粧品品質管理・評価重点実験室副主任。長年にわたり、常見皮膚疾患の診療と皮膚健康管理研究に従事。

本桑製薬：2011年設立。天然成分の研究開発と再生医学応用に注力し、健康食品、外用貼付剤、スキンケア製品などの分野をカバー。2025年に中国国際輸入博覧会を通じて正式に中国市場に参入し、すでに500万以上の中国家庭にサービスを提供。

北京大学第一病院皮膚科：中国初の国立皮膚科であり、国家重点学科。国家皮膚・免疫疾患臨床医学研究センターなど複数の国家レベルプラットフォームを擁し、長年にわたり皮膚疾患の診療、科学研究、基準制定に取り組む。

