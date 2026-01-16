CDP 最高評価『気候変動Aリスト』企業に７度目の認定

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ(本社：東京都中野区､代表取締役社長：青井 浩)は、このたび、国際的な非営利団体であるCDPより、最高評価の『気候変動Aリスト』企業として認定されました。今回で７度目の認定となります。

■CDPの概要

CDP（Carbon Disclosure Project）は、世界中の機関投資家が署名している国際的な非営利団体です。世界の企業や都市が「気候変動」「水」「森林」などの環境問題にどのように取り組んでいるのかを調査、その分析・評価の結果を公表しており、投資家から最も信頼されている評価機関の一つです。

■『気候変動Aリスト』について

『気候変動Aリスト』は、気候変動対応と戦略において特に優れた活動をしている企業に与えられるものです。2025年は、全世界で約22,100社を対象に調査が行われAリストに選定されました。

当社グループにおいては、気候変動に対応するためのガバナンス体制の強化に加え、気候関連のリスクと機会がもたらす事業への影響やリスクへの対応策を「移行計画」にて策定・開示するなど、気候変動に対する取り組みと情報開示が国際的に高いレベルにあると評価いただき、今回の認定につながったと考えています。

※気候変動に対する「移行計画」を「ESGデータブック」にて開示しました

「移行計画」はこちら（29～35ページ）

→https://pdf.0101maruigroup.co.jp/sustainability/pdf/esg/esg2025.pdf

■脱炭素社会の実現に向けた取り組み

当社グループでは「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」をミッションとして掲げ、3つのテーマから成るインパクト目標を設定しました。そのうち1つのテーマである「将来世代の未来を共に創る」では、「脱炭素社会の実現」や「将来世代の事業創出の応援」により、地球と共存する持続可能な未来を将来世代につなげます。

再生可能エネルギーの導入

当社グループが自社で排出するCO2の約7割は、電力使用によるものです。そこで、電力の中身そのものを再生可能エネルギーに切り替え、2030年度に100％とすることを目標に掲げ、国際的イニシアチブ「RE100」に加盟しています。なお、2024年度の再エネ使用率は72.1％を達成しています。

また、2024年4月には日本エネルギー総合システム株式会社、東京センチュリー株式会社と共同で、新設の太陽光発電所を活用したオフサイトコーポレートPPA（※）モデルを導入しています。今後も再エネ事業の拡大に注力していくとともに、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

※発電事業者と電力の購入者による売買契約にて、発電した電気と環境価値を受け取る方法

お客さまと共に取り組むCO2の社会排出削減

2020年9月からは、株式会社UPDATERさまとの協業により、お客さまに再エネ電力をご利用いただく「みんなで再エネ」プロジェクトをスタート。エポスカード会員さまに、再エネ電力の利用を簡単に申し込めるサービスを提供するとともに、「みんな電力エポスカード」を発行しております。

また、2024年3月には再生可能エネルギー発電所取得のためのグリーンボンド（デジタル社債）を発行しました。取得する発電所で発電されるクリーンな電力は、株式会社UPDATERさまを通じてエポスカード会員をはじめとした「みんな電力」の契約先のご家庭へ届けられます。

こうした取り組みにより、お客さまと一緒にCO2削減を進め、サステナブルな社会をつくることをめざしています。

【関連資料】

「IMPACT BOOK 2025」（丸井グループの「インパクト」に対する取り組み掲載）

・日本語版：https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/impactbook/2025/impactbook2025_all.pdf

・英語版：https://pdf.0101maruigroup.co.jp/en/ir/pdf/impactbook/2025/impactbook_all.pdf

資産形成と脱炭素社会の実現を両立！グリーンボンド発行決定のお知らせ

→https://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/24_0315/24_0315_1.pdf

「共創経営レポート 2023」

・日本語版：https://www.0101maruigroup.co.jp/ir/lib/i-report.html

・英語版：https://www.0101maruigroup.co.jp/en/ir/lib/i-report.html

■丸井グループの概要

商号：株式会社 丸井グループ

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代表電話：03（3384）0101

URL：https://www.0101maruigroup.co.jp

代表取締役社長：青井 浩

おもな関連会社：(株)エポスカード、(株)丸井、(株)エムアンドシーシステム ほか