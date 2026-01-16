【ホテルニューグランド】心ほどける至福のくちどけ「生チョコレート」（S.Weil by HOTEL NEW GRAND／ S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年2月2日（月）～3月31日（火）までの期間、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND本店と横浜高島屋店にて、「生チョコレート」を販売します。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND／生チョコレート

本商品は、ベルギー産ミルクチョコレートと北海道産の新鮮な生クリームを使用した、口あたりなめらかな食感とシルクのような舌触りが魅力の一品です。一口食べるとまるでクリームのようにとろけていき、濃厚なチョコレートの美味しさが口いっぱいに広がるとともに、優雅な余韻に浸ることができる贅沢な味わいをお楽しみいただくことができます。やや大粒なサイズ感は一粒で満足度が高く、お酒を使用していないため安心してお召し上がりいただけます。風味豊かなチョコレートと生クリームが溶け合う至福の美味しさは、大切な方への贈り物やご自分へのご褒美として、いつもの毎日をちょっとだけ特別にする休息のお供にいかがでしょうか。

販売期間 2026年2月2日（月）～3月31日（火）

価格 生チョコレート \2,160（税込）

販売店舗 S.Weil by HOTEL NEW GRAND／ 045-681-1841（代表）

S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店／ 045-534-3970（直通）

＜おすすめ商品＞

マロングラッセ（15個入り） \5,400（税込）

ヨーロッパでは“最愛の人に永遠の愛を誓う贈り物”として大切にされている「マロングラッセ」は、特別な日にぴったりなお菓子です。本場イタリアより仕入れた栗にゆっくり時間をかけて蜂蜜を含ませ、ラムとブランデーを独自に配合して丁寧に香り豊かに仕上げました。栗そのものの風味を活かした芳醇な香りと深みのある味わい、そして、艶やかで美しい見た目としっとりとした食感が魅力です。ゴールドの包み紙をまとい、ニューグランドブルーのボックスに並ぶ高級感あるパッケージは、大切な方への贈り物にもおすすめです。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND

マロングラッセ

1927年、横浜に開業した「ホテルニューグランド」の初代総料理長サリー・ワイル。

日本に西洋料理の自由と革新をもたらし、明るくモダンなフレンチ・スタイルの料理で、あまたの美食家から愛されました。そんな“やわらかな正統派”として、氏の功績と技を受け継ぎながら、今の時代によりそう食とライフスタイルを提案するホテルショップです。クラシカルな洋食を自宅でたのしめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなど様々に取り揃えています。なおブランド名は、サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」を受け継いでいます。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND

営業時間 10：00～19：00

場所 グランドメゾン山下公園1階（横浜市中区山下町31番地7）

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND 045-681-1841（代表）

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil/

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店

営業時間 10：00～21：00

場所 横浜高島屋 地下１階 Foodies’Port２ 045-534-3970（直通）

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 ／ 045-534-3970（直通）

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil_takashimaya/

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_