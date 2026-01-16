LuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷¡¢¾ïÍÛ¶ä¹Ô¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼ÒLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹õºä ½¤¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ïÍÛ¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¢Æ¬¼è¡§½©Ìî Å¯Ìé¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾ïÍÛ¶ä¹Ô¤ò¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹Ô¤Î¸ÜµÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀìÍÑ¹¹ð¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥é¥¸¥ª¹¹ð¡ØLuckyFM JOYO¥×¥é¥ó¡Ù¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
LuckyFM¤Ï°ñ¾ë¸©Æâ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©Á´°è¤ª¤è¤Ó´ØÅì1ÅÔ6¸©¤ÇÌó2,000Ëü¿Í¤¬Ä°¼è²ÄÇ½¤ÊÊüÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾ïÍÛ¶ä¹Ô¤Ï2025Ç¯4·î¤è¤ê¡ÖJOYO¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ÎPR»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¾ïÍÛ¶ä¹Ô¤¬LuckyFM¤Î¥é¥¸¥ª¹¹ð¤òÂåÍýÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¡¢¤Þ¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤ò¸¡Æ¤¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLuckyFM JOYO¥×¥é¥ó¡×¤Î³µÍ×
ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¡ÊÃ»´ü½¸Ãæ·¿¤ÎÈÎÂ¥¤äÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¥¹¥Ý¥Ã¥ÈCM¹¹ð
ÆâÍÆ¡§ ÈÖÁÈ´Ö¤ÎCM¥³ー¥Êー¤Ç20ÉÃ´Ö¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥ÈCM¤òÊüÁ÷
²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§ 50Ëü±ß¡¦100Ëü±ß¡¦200Ëü±ß¡ÊÊüÁ÷²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿3¥×¥é¥ó¡Ë
³èÍÑÎã¡§ ¿·µ¬½ÐÅ¹¡¢¥»ー¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤ÎÃ»´ü½¸Ãæ·¿¤ÎÇ§ÃÎ¡¦ÈÎÂ¥
2¡¥¥³ー¥ÊーÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥éー¹¹ð
ÆâÍÆ¡§ ¸òÄÌ¾ðÊó¡¦Å·µ¤Í½Êó¡¦¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥éーCMÏÈ¤òÄó¶¡
²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§ ·î³Û27Ëü±ß～36Ëü±ß¡ÊÈÖÁÈ¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ë¡Ë
³èÍÑÎã¡§ ´ë¶ÈÌ¾¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÇ§ÃÎÂ¥¿Ê
¡ã¼è°·³«»ÏÆü¡ä
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¢£LuckyFM¡Êhttps://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)¡Ë
LuckyFM¤ÏFM94.6MHz¡¿88.1MHz¤Ç°ñ¾ë¸©Æâ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£ 2021Ç¯7·î¤ËFM¤Ä¤¯¤Ð¶É¡Ê88.1MHz¡Ë¤¬³«¶É¡¢ ¤µ¤é¤Ëradiko¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¥¨¥ê¥¢¤¬1ÅÔ6¸©¡Ê´ØÅìÁ´°è¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼óÅÔ·÷¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¥é¥¸¥ª¶É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£°î¤ì¤ë²»³Ú¡×¡Ö¥íー¥«¥ë¥á¥¸¥ãー¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î5¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ LuckyFes¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥µー¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷ Ã´Åö¡§±Ä¶È»ö¶ÈÉô¡¡¼Äºê¡¦ÃæÅç¡¡
ÅÅÏÃ¡§029-244-3997
mail¡§eigyo@lucky-ibaraki.com