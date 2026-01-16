GiGO¸ÂÄê¡Ö¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×2¥õ·îÏ¢Â³300Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¡¡¿Íµ¤¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê¥·ー¥ë¤¬¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î·ÊÉÊ¤Ë¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ¡¡°ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅÄ ÏÂ¼ù)¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢GiGO¸ÂÄê·ÊÉÊ¡Ö¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê·ÊÉÊ³µÍ×
ÊªÈÎÅ¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×¤¬¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÌó300Å¹ÊÞ¤Ë2¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1·î¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¡¢¡ÉÊ¿À®¥ì¥È¥í¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤æ¤ë¤Õ¤ï¡É¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·ー¥Ý¥Ã¥×¤ÊÇÛ¿§¤Ë¥¥é¥¥é¡õ¤×¤Ã¤¯¤ê²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡É¿ä¤·³è¥Ç¥³¡É¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¤¿¤Ù¤â¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤É¡¢4¥·¥êー¥º¡¦Á´16¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£Å¸³«Í½ÄêÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¢£Å¸³«Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¡¢Ìó300Å¹ÊÞ¢£Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://tempo.gendagigo.jp/new/2026-01-uruchuru_mini/¢£Å¸³«·ÊÉÊ¡§ ¡¦¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥·ー¥ëmini¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ーMIX¡×～GiGO¸ÂÄê～(Á´4¼ï)¡¦¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥·ー¥ëmini¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î¥·¥êー¥º¡×～GiGO¸ÂÄê～(Á´4¼ï)¡¦¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥·ー¥ëmini¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥·¥êー¥º¡×～GiGO¸ÂÄê～(Á´4¼ï)¡¦¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥·ー¥ëmini¡Ö¤¿¤í¤Á¤ã¤ó¤º¡×～GiGO¸ÂÄê～(Á´4¼ï)¢¨Å¸³«Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨2·îÅ¸³«Í½Äê¤ÎÂè2ÃÆ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
GiGO¸ø¼°SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢GiGO¸ø¼°X¡¦GiGO¸ø¼°Instagram¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç³ÆSNS3Ì¾ÍÍ¡¢¹ç·×6Ì¾ÍÍ¤Ë1·îÅÐ¾ì¤Î¡ÖGiGO¸ÂÄê¤¦¤ë¤Á¤å¤ë¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×4¥·¥êー¥º¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î1¥·¥êー¥º(Á´4¼ï)¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～1·î25Æü(Æü)¡¡¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/GENDA_GiGO±þÊçµ¬Ìó¡§https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/genda_gigo/±þÊçµ¬Ìó¡§https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html
