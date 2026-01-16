近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 布施匡章ゼミと、各種パン・米飯等の製造販売を展開するニシカワ食品株式会社（兵庫県加古川市、以下 ニシカワ食品）は、"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスク｢Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）｣を共同開発しました。本商品を、阪神百貨店阪神梅田本店（大阪府大阪市）で開催中のバレンタインイベント「ローカルチョコラティエ～想いをつなげるバレンタイン～」にて、令和8年（2026年）1月23日（金）から25日（日）までの期間限定で販売します。【本件のポイント】●近畿大学経営学部生とニシカワ食品が、若年層への認知拡大を目的に、"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスクを共同開発●近畿大学文芸学部生が、ビジュアルにこだわったパッケージデザインを制作●阪神百貨店阪神梅田本店で実施するバレンタインイベントに期間限定で出店し、学生が店頭販売を実施【本件の内容】近畿大学経営学部の布施ゼミとニシカワ食品による産学連携プロジェクトとして、西日本でシェアを広げている｢ニシカワブランド｣の若年層への認知拡大を目的に、選び抜いた素材と職人技のオリジナルレシピから誕生した「バターラスク」（既存商品）のパッケージや展開方法を共同で検討しました。近畿大学の女子学生へのヒアリングをもとに、「"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスク」をテーマに、商品名とパッケージを変更した「Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）」を開発し、令和7年（2025年）12月に大阪府、兵庫県内のイトーヨーカドー7店舗で販売しました。1週間程度の期間のうち、販売数は7店舗合計で約420箱で、購買層は女性が多数でした。今回新たな販路として、阪神百貨店阪神梅田本店1階の食品催事場「食祭テラス」で開催中のバレンタインイベント「ローカルチョコラティエ～想いをつなげるバレンタイン～」に3日間の期間限定で出店し、布施ゼミの学生が本商品を店頭で販売します。【販売概要】日時 ：令和8年（2026年）1月23日（金）～25日（日）10：00～20：00場所 ：阪神百貨店 阪神梅田本店 1階 食品催事場「食祭テラス」 （大阪府大阪市北区梅田1-13-13、JR「大阪駅」から徒歩約2分）価格 ：1箱8枚入り 843円（税込）お問合せ：ニシカワ食品株式会社営業部 担当：太田 info@nishikawa-foods.co.jp 近畿大学経営学部 布施匡章ゼミ fuse@bus.kindai.ac.jp【Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）】友人への贈り物を選ぶ際に重要なものはパッケージであり、パッケージデザインで商品を選ぶ"パケ買い"をするのは女子大生が多い、という近畿大学の女子学生へのヒアリングをもとに、「"女子大生が同世代への贈り物としてついパケ買いしてしまう"ラスク」をテーマに、近畿大学経営学部の布施ゼミとニシカワ食品による産学連携プロジェクトとして共同開発しました。パッケージデザインは、近畿大学文芸学部文化デザイン学科の学生が、同学科教授 後藤哲也の指導のもと制作しました。ラスクがミルクに落ちるイラストでミルク感の強い濃厚な味わいを表現し、リボンやロゴで高級感を演出しました。パッケージデザインにあわせて、商品名を既存の「バターラスク」から「Milk Butter Rusk（ミルクバターラスク）」に変更しました。また、手書きでメッセージが書けるフリーメッセージ欄を裏面に設け、感謝や応援の気持ちを自由に添えられる仕様としました。さらに、箱だけでなく包装紙やショッパーも文芸学部生が制作し、白と水色をメインとした可愛らしいデザインにしています。気軽に贈れる手のひらサイズのパッケージで、女性が食べ切りやすい1枚個包装にするなど、手に取りやすいように工夫しました。【参加学生のコメント】近畿大学経営学部キャリア・マネジメント学科4年 奥原花蓮さんニシカワ食品さんと約1年かけて開発した商品が、このように多くの方に知っていただける機会をいただき、大変嬉しく思います。日常生活の中で、改めて「ありがとう」という感謝の気持ちを伝える機会は意外と少ないと感じています。しかし、その言葉を伝えることで、自分自身も相手も温かい気持ちになれると考えます。イトーヨーカドーの先行販売では、多くのお客様からご好評をいただきました。ぜひこの商品を通じて、日頃の感謝を言葉にし、大切な方への贈り物として手に取っていただければ嬉しいです。【会社概要】会社名 ：ニシカワ食品株式会社所在地 ：兵庫県加古川市野口町長砂799代表者 ：代表取締役社長 西川廣創業 ：昭和22年（1947年）11月事業内容 ：食パン、菓子パン、調理パン、洋菓子、和菓子、 学校給食パン、米飯等製造販売、米飯加工従業員数 ：300名資本金 ：3,000万円ホームページ：https://www.nishikawa-foods.co.jp/【関連リンク】経営学部 経営学科 教授 布施匡章（フセマサアキ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/124-fuse-masaaki.html経営学部https://www.kindai.ac.jp/business/