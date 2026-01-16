松茸の“香り”が、口いっぱいに広がる！超豪華…ごほうび【松茸ラーメン】が話題沸騰中！数量限定で、全国のらあめん花月嵐で絶賛販売中！！
グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年1月7日(水)より『松茸ラーメン』を113店舗限定で販売を開始しました。数量限定のため、この機会にぜひご賞味ください。
なお「販売店舗」は、以下のURLでご確認いただけると幸いです。
販売店舗： https://kagetsu.co.jp/sp/menu/matsutake_shoplist.html
松茸ラーメン_1,880円(税込価格)
■【松茸ラーメン】は、松茸料理の人気店「割烹 樋山」との初コラボラーメン！
「割烹 樋山」熊木シェフの発案で誕生した、今までにない『松茸ラーメン』です。
使用食材は、最高ランク品質のブータン・ゲネガ産「金の松茸」。
(※一般立入不可の国有地山岳地帯で採取された、とても希少な松茸)。
ベースとなる甘旨醤油スープに「松茸」を煮込み、熊木シェフ特製醤油タレを重ねた、芳醇な香りと旨みを凝縮した“渾身の一杯”です。
なお「数量限定」販売のため、各店舗ごとに売り切れ次第、販売終了となりますので、ご了承ください。
松茸ラーメン_1,880円(税込価格)
■商品詳細
商品名 ： 松茸ラーメン
価格 ： 1,880円(税込)
販売開始： 2026年1月7日(水)
販売店舗： 113店舗/ https://kagetsu.co.jp/sp/menu/matsutake_shoplist.html