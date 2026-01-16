グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年1月7日(水)より『松茸ラーメン』を113店舗限定で販売を開始しました。数量限定のため、この機会にぜひご賞味ください。

なお「販売店舗」は、以下のURLでご確認いただけると幸いです。

販売店舗： https://kagetsu.co.jp/sp/menu/matsutake_shoplist.html





松茸ラーメン_1,880円(税込価格)









■【松茸ラーメン】は、松茸料理の人気店「割烹 樋山」との初コラボラーメン！

「割烹 樋山」熊木シェフの発案で誕生した、今までにない『松茸ラーメン』です。

使用食材は、最高ランク品質のブータン・ゲネガ産「金の松茸」。

(※一般立入不可の国有地山岳地帯で採取された、とても希少な松茸)。

ベースとなる甘旨醤油スープに「松茸」を煮込み、熊木シェフ特製醤油タレを重ねた、芳醇な香りと旨みを凝縮した“渾身の一杯”です。





なお「数量限定」販売のため、各店舗ごとに売り切れ次第、販売終了となりますので、ご了承ください。





■商品詳細

商品名 ： 松茸ラーメン

価格 ： 1,880円(税込)

販売開始： 2026年1月7日(水)

販売店舗： 113店舗/ https://kagetsu.co.jp/sp/menu/matsutake_shoplist.html