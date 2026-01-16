【JPIセミナー】「東京ガス(株)が挑むAO&T高度化による資産最適運用とトレーディング戦略について」1月30日(金)開催
JPI（日本計画研究所）は、東京ガス株式会社 執行役員 エネルギートレーディングカンパニー 最適化戦略部長 石坂 匡史 氏を招聘し、東京ガス(株)が挑むAO&T高度化による資産最適運用とトレーディング戦略について詳説いただくセミナーを開催します。
〔タイトル〕
エネルギー価格の変動（ボラティリティ）を「新たな収益機会」へ
東京ガス(株)が挑むAO&T高度化による資産最適運用とトレーディング戦略について
〔開催日時〕
2026年01月30日(金) 09:30 - 11:30
※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。
〔講師〕
東京ガス株式会社
執行役員 エネルギートレーディングカンパニー 最適化戦略部長
株式会社ニジオ 代表取締役
石坂 匡史 氏
〔講義概要〕
日本における電力ガス事業の自由化、再生可能エネルギーの普及、地政学リスクの高まりにより、エネルギー価格の変動（ボラティリティ）が拡大している。
このような変化に対応し、また新たな収益につなげるため、東京ガスではAO＆Tの高度化に取り組んでいる。その取り組み内容と今後の展開について詳説する。
〔講義項目〕
1. AO&T高度化に取り組む背景
2. 東京ガスにおけるAO&T事業領域の概要と基本戦略
3. 個別戦略
(1) LNGトレーディング事業領域
(2) 発電関連アセット領域
(3) 分散型リソース事業領域
4. 関連質疑応答
5. 名刺交換・交流会
〔受講方法〕
会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。
〔受講料〕
1名：37,450円（税込）
2名以降：32,450円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)
※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）
但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。
