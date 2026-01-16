【JPIセミナー】「東京ガス(株)が挑むAO&T高度化による資産最適運用とトレーディング戦略について」1月30日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、東京ガス株式会社 執行役員 エネルギートレーディングカンパニー 最適化戦略部長 石坂 匡史 氏を招聘し、東京ガス(株)が挑むAO&T高度化による資産最適運用とトレーディング戦略について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17600

〔タイトル〕

エネルギー価格の変動（ボラティリティ）を「新たな収益機会」へ

東京ガス(株)が挑むAO&T高度化による資産最適運用とトレーディング戦略について

〔開催日時〕

2026年01月30日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

東京ガス株式会社

執行役員 エネルギートレーディングカンパニー 最適化戦略部長

株式会社ニジオ 代表取締役

石坂 匡史 氏

〔講義概要〕

日本における電力ガス事業の自由化、再生可能エネルギーの普及、地政学リスクの高まりにより、エネルギー価格の変動（ボラティリティ）が拡大している。

このような変化に対応し、また新たな収益につなげるため、東京ガスではAO＆Tの高度化に取り組んでいる。その取り組み内容と今後の展開について詳説する。

〔講義項目〕

1. AO&T高度化に取り組む背景

2. 東京ガスにおけるAO&T事業領域の概要と基本戦略

3. 個別戦略

(1) LNGトレーディング事業領域

(2) 発電関連アセット領域

(3) 分散型リソース事業領域

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,450円（税込）

2名以降：32,450円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

