お得に3か月あそび放題！「リトルプラネット 平日ミラクルパス」が1月27日（火）から販売開始

株式会社リトプラ

遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク「リトルプラネット(https://litpla.com/)」の東京・名古屋・大阪など全国7か所のパークで2026年1月27日（火）より、平日3か月間あそび放題の「平日ミラクルパス」の販売を開始いたします。

期間中なら平日いつでも入退場が可能になるほか、購入者限定で休日も入場料が割引になるデジタルクーポンなど、さまざまな特典をお届けします。日常のお出かけや身近なレジャーにぴったりの、お得な期間パスチケットとなっています。

■料金

詳細を見る :https://litpla.com/miraclepass/

子ども1名・おとな1名 6,800円（税込）



★子ども1名追加ごとに＋4,000円（最大3名まで）

★ご同伴の場合にかぎり追加でおとな1名が入場無料

※ご購入にはオンライン会員登録(https://reserve.litpla.com/login/select-signup)および年会費（600円/リストバンド型デバイス「シャリング」1個つき）が別途必要です。

■販売パーク

以下の7店舗の受付カウンターで販売いたします。ご利用は購入店舗のみとなります。

・リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ(https://litpla.com/space/litpla_divercity_tokyo/)（東京・江東区）

・リトルプラネット ららぽーと立川立飛(https://litpla.com/space/lalaport_tachikawa/)（東京・立川市）

・リトルプラネット KITE MITE MATSUDO(https://litpla.com/space/litpla_matsudo/)（千葉・松戸市）

・リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY(https://litpla.com/space/lalaport_tokyo-bay/)（千葉・船橋市）

・リトルプラネット ららぽーと沼津(https://litpla.com/space/litpla_numazu/)（静岡・沼津市）

・リトルプラネット mozoワンダーシティ(https://litpla.com/space/litpla_mozo/)（愛知・名古屋市）

・リトルプラネット ららぽーと和泉(https://litpla.com/space/litpla_izumi/)（大阪・和泉市）

■家族でうれしい！5つのミラクルポイント

１.平日何度でもあそび放題！

購入から3か月間、平日なら何度でもあそび放題！また現行の期間パス（2026年1月21日販売終了）から利用ルールが変更となり、夏休みなどの長期休み期間もご利用が可能になりました（お盆・年末年始を除く）。3か月間に3回以上フリーパスを購入いただくよりもお得な料金でご利用いただけます。

２.休日も嬉しい！購入者特典

「平日ミラクルパス」の購入者限定で、休日も使える「総額から1,000円割引」デジタルクーポンを期間中に3回プレゼントします。平日だけでなく、休日もお得な料金でパークをお楽しみいただけます。

３.混雑時でもスムーズに入退場！

デジタルパスなので、スマホで二次元コードをかざすだけで入退場ができるセルフ受付がご利用いただけます。混雑時でも受付に並ぶことなく、スムーズな入退場が可能です。

４.同伴のおとな1名がさらに無料！

「平日ミラクルパス」対象者の方とは別に、ご同伴の場合にかぎり「おとな1名」がいつでも無料で入場いただけます。パパ・ママやおじいちゃん・おばあちゃんなど、さまざまな組み合わせでお得にご利用いただけます。

５.限定アイテムプレゼント

人気アトラクションの「SAND PARTY!／AR砂遊び」や「SKETCH RACING／お絵かき3Dレーシング」で使える、購入者限定アイテムをプレゼント！アトラクションの楽しみ方がさらに広がります。

リトルプラネットとは

「平日ミラクルパス」の詳細はこちら(https://litpla.com/miraclepass/)

「リトルプラネット」は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向け屋内遊び場です。砂遊びやぬりえといった“昔からある遊び”に、プロジェクションマッピングやAR（拡張現実）などのテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、“遊びが学びに変わる”体験を提供します。

“体感・探究・思考・創造・交流”という「5つのエクスペリエンス（体験）」にもとづき開発されたアトラクションは、世代や言語、地域、文化の枠を超えて、誰もが直感的に楽しめます。

詳しくはこちら(https://litpla.com/about/)

株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、オンラインサービス事業

URL：https://corp.litpla.com/