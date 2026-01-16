北軽井沢スウィートグラスがジャパントラベルアワードを受賞。 全棟薪ストーブ完備、独自の循環モデルで「家族の関係性を再生する」滞在体験を評価

有限会社きたもっく

浅間山の麓、1,100mの高原に位置する「北軽井沢スウィートグラス」（運営：有限会社きたもっく、本社：群馬県長野原町、代表：福嶋誠）は、この度、優れた日本の旅先を世界へ発信する「ジャパントラベルアワード」において、[特別賞 ファミリー部門] を受賞いたしました。

受賞の背景：キャンプを「レジャー」から「家族再生の場」へ

ジャパントラベルアワード :https://japantravelawards.com/

北軽井沢スウィートグラスは、開業以来30年にわたり、単なる宿泊施設の提供にとどまらない「人と自然のナチュラルな関係を育む場作り」を追求してきました。今回の受賞は、これまでの歩みが家族の絆を深める「家族再生の場」としてのあり方として総合的に認められたものと考えております。

家族の関係性を再構築する「場」の設計

効率性や利便性ではなく、不自由さを楽しむ「火のある暮らし」や、多世代が交流できる独創的な建築群。

ネイチャーポジティブな循環経済の実践

薪の一本にいたるまで地域資源を活用し、キャンプを楽しむことが自然の循環につながるビジネスモデル。

子供の感性を育む体験プログラム

遊びの中に地域の文化や自然の学びを組み込んだ、独自性の高いイベント運営。

評価の根幹を成すスウィートグラス「3つのユニークな取り組み」

1. 全棟に薪ストーブを設置。自分たちで作る「火のある日常」

スウィートグラスでは、50棟ある全てのコテージ・キャビンに薪ストーブを設置。宿泊費には自社製造の薪代が含まれており、揺らぐ火を囲んで家族が語らう時間を何より大切にしています。この薪は、自社で管理する山林の保全過程で生まれた木材を価値化したもので、宿泊者が火を焚く行為そのものが、森の循環を助ける仕組みとなっています。

2.遊び心が家族を繋ぐ、独創的な建築群

ツリーハウスビルダー 稲垣豊氏による、設計図のない独創的なツリーハウス群（地上15mを超える「ノッポ」や、樹上回廊で結ばれた「トントゥ・ノア」など）は、子供だけでなく大人も冒険心へと誘います。また「石窯コテージMUGI」のように、本格的な石窯でのパン作りや「お店屋さんごっこ」ができる仕掛けを備えた施設など、家族が役割を持って共に楽しめる、新しい滞在の形を提案しています。

3. 森へ踏み出すきっかけを作る「コロモック」と「おしぎっぱ隊」

15年前にスタッフの想いから生まれたオリジナルキャラクター「森の小人 コロモック」を探すイベントや、子供たちが地域の自然を探求する「おしぎっぱ隊」など、自然を「ただ見る」のではなく「能動的に関わる」ための仕掛けを日々提供しています。

信頼の土台：30年積み上げた「人の手」による場作り

今回の受賞を支えた大きな要素の一つに、長年培ってきた「安心・安全な滞在環境」があります。 「家族で安心して過ごせる」という利用者からの厚い信頼は、30年間欠かすことなく積み重ねてきたスタッフによる行き届いた清掃と、細部におよぶ施設メンテナンスの賜物です。現場スタッフ一人ひとりの誠実な労働の積み重ねが、独創的な場に命を吹き込み、あらゆる世代のご家族から「ここなら安心」と選ばれ続ける、唯一無二のフィールドを形作っています。

一本の木を植えることから始まった30年。キャンプ場を「家族再生の場」として国内外へ

きたもっくが目指しているのは、単なるアウトドアレジャーではなく『豊かさの市場を創る産業（フィールドビジネス）』です。かつて荒涼とした大地に一本ずつ木を植えることから始まったこの場所が、今では年間8万人の方に訪れていただける場所となりました。今後もキャンプ場の既存概念に固執せず、自然の中での体験を通じて家族の関係性を構築する『家族再生の場』としての価値を、国内外に広く伝えていきたいと考えています。

北軽井沢スウィートグラス

所在地： 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1990-579

特徴： 浅間山の麓に位置する標高1,100mのキャンプフィールド。2025年日経プラスワン「薪ストーブのある宿」1位など、数多くの評価を獲得。

北軽井沢スウィートグラス :https://sweetgrass.jp/有限会社きたもっく

有限会社きたもっくは、活火山浅間山の麓「北軽井沢」を拠点に、地域資源の多面的な価値化と、自然と人がつながる場づくりで、地域の未来を持続可能なかたちで創造していく事業を展開しています。

広葉樹を中心に自伐林業を展開し、遊休山林や耕作放棄地では植生循環を促す養蜂にも取り組んでいます。木は薪や建築素材に、蜂蜜は食材や加工品として、年間8万人が訪れるキャンプ場「北軽井沢スウィートグラス」や企業合宿施設「TAKIVIVA」で主に活用。浅間北麓の地域資源の価値化とキャンプ場をはじめとする場づくりを軸にした循環型地域未来創造事業で、2021年度のグッドデザイン賞において『グッドデザイン金賞』を受賞しました。

有限会社きたもっく :https://kitamoc.com/

＜会社概要＞

社 名：有限会社きたもっく

本 社：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1924-1360

代 表：福嶋 誠

設 立：2000年4月

資本金：1,000万円