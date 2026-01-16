「使い捨てる」から「今の自分へ最適化」へ。RITZ GLANDE 2025年下半期ランキングが示す、ジュエリーの長寿命化とサステナブルな愛用サイクルの深化｜札幌のジュエリー修理 RITZ GLANDE

株式会社 一宝

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2025年7月～12月にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2025年7月1日～2025年12月29日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：387件

ご依頼件数TOP５

調査結果：

指輪のサイズ直し：151件

職人新品仕上げ：149件

接着（ロー付）：84件

変形直し：21件

パールジュエリー糸交換：17件

1位｜指輪のサイズ直し

下半期を通じて最多のご依頼をいただいたのは「指輪のサイズ直し」でした。単なる調整に留まらず、譲り受けたジュエリーの継承や、体型の変化に合わせた「今すぐ使いたい」という切実なニーズが数字に表れています。ジュエリーを眠らせるのではなく、今の自分に最適化して活用する【サステナブルなアップデート】の基盤となるメニューとして、圧倒的な支持を得ました。

2位｜職人新品仕上げ

1位と僅差で2位となった「職人新品仕上げ」は、ジュエリーを「使い捨てない」という意識の象徴です。特に10月以降、年末に向けて依頼が急増したことから、節目のタイミングで愛用品をリセットし、再び輝きを与えることが習慣化していることがうかがえます。小傷を消し、本来の美しさを取り戻すこの工程は、資産価値を維持する「未来への投資」として定着しています。

3位｜接着（ロー付）

3位の「接着（ロー付）」は、ネックレスのチェーン切れなどの突発的なトラブルへの対応が主ですが、ここにも変化が見られます。「壊れたから買い替える」のではなく、「直して使い続ける」という選択が当たり前になっています。冬場の衣服への引っ掛かりなど、季節要因による破損も迅速にカバーすることで、お客様の日常に寄り添い続けました。

4位｜変形直し

4位の「変形直し」は、日常の動作で無意識のうちに歪んでしまったリングを、再び正しく安全な状態に戻すための重要なメンテナンスです。歪みを放置すると石外れや紛失のリスクが高まるため、大きなトラブルを未然に防ぐ「予防メンテナンス」の一環として、意識の高いお客様からのご依頼が安定して続きました。

5位｜パールジュエリー糸交換

5位には「パールジュエリー糸交換」がランクインしました。特筆すべきは、実際に糸が切れてからではなく、慶弔事やホリデーシーズンを前に「念のため」と持ち込まれるケースが増えた点です。冠婚葬祭の必需品であるパールを万全の状態で管理しようとする、ジュエリーオーナーとしての高い美意識と責任感が反映された結果となりました。

◼︎今後の展望

2025年下半期の集計結果は、合計300件に迫る「サイズ直し」と「新品仕上げ」の需要が示す通り、お客様の意識が「修理」という枠を超え、ジュエリーを現代のライフスタイルに適合させる【サステナブルなアップデート】へと完全にシフトした半年間でした。サイズを最適化し、輝きを再生させて再び身に着けるという一連の行動は、単なるメンテナンスではなく、大切な資産の価値を次世代へ繋ぐための前向きな「未来投資」であると確信しています。また、変形直しやパール糸交換といった「予防メンテナンス」の定着は、ジュエリーと誠実に向き合い、長く愛用しようとするオーナー様の高い意識を反映しています。

RITZ GLANDEは2026年、この高まる「最適化・長寿命化」へのニーズにさらに深く応えるため、熟練職人の技術を活かしたパーソナルな提案力を強化してまいります。修理の枠を超え、眠っているジュエリーを現代の感性で蘇らせる「クリエイティブ・リフォーム」や、トラブルを未然に防ぐ「ジュエリーの総合健康診断」をより身近なものにすることで、お客様の愛用品が一生涯、そしてその先まで輝き続けるサステナブルな循環を創造します。これからも私たちは、札幌の地で「直して使う喜び」を伝え続け、お客様とジュエリーが歩む物語の伴走者として、新たな価値を追求し続けてまいります。

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

■会社概要

