モッズクリニック大阪院の院長に立山彩子医師が就任

Mods Clinic

脂肪吸引・脂肪注入専門クリニック「モッズクリニック」(総院長:長野寛史、本院:東京都中央区)は、2026年2月1日付で立山彩子医師が大阪院の院長に就任することをお知らせいたします。


就任の背景


立山医師は、2021年のモッズクリニック入職以来、女性ならではの視点で多くの患者様の気持ちに寄り添い続けてまいりました。


この度、その実績と患者様からの厚い信頼が評価され、大阪院院長への就任が決定いたしました。


立山医師は、患者様一人ひとりの美に対する思いを汲み取ることを意識し、ボディラインに並々ならぬこだわりを持って診療にあたっています。


大阪院は2月より立山医師を中心に、患者様により寄り添った診療体制を強化し、さらなる発展を目指してまいります。


立山彩子医師の経歴


立山医師は、産婦人科医として約10年にわたり、分娩や帝王切開、子宮癌や卵巣癌の手術など、数多くの女性の身体と向き合ってまいりました。


産婦人科医時代の診療で「授乳後の胸」「産後太り」など、体型変化に悩む女性が多いことを痛感し、「脂肪吸引・豊胸はお悩み解決の切り札になる」と確信。


より高い技術を会得するため、2021年にモッズクリニックへ入職いたしました。


長らく女性の身体と向き合ってきた経験から、女性特有のお悩みに対して、きめ細やかな対応と高い技術力で施術を提供しています。


立山医師コメント


「この度、大阪院院長に就任することになりました、立山彩子です。


私は『患者様の人生を変える』ことをずっとモットーに精進してまいりましたが、こういった形で皆様に恩返しさせていただけることが何より嬉しいです。


立場は変わりますが、患者様のお悩みに寄り添い続ける姿勢は変わりません。


大阪院のスタッフとともに、皆様のご来院を心よりお待ちしております。


肩の力を抜いて、お悩みやご不安をお聞かせください。施術後の明るい未来に向けて、共に計画を立てていきましょう!


なお、以前から『立山先生の特別モニターはないのか』というお声をたくさんいただいておりましたが、この度、院長就任記念モニターを募集させていただけることとなりました。


ぜひこの機会にたくさんのご連絡をお待ちしております!」



大阪院の院長に就任する立山彩子医師

院長就任記念モニター募集について


立山医師の東京院院長就任を記念して、特別モニター様を募集いたします。


【募集期間】

2026年1月15日（木）～2026年2月28日（土）


※定員埋まり次第終了となります


【募集内容・人数】

・胸下+腹部全体+腰の脂肪吸引（5名）


院長就任記念モニター価格：\660,000



・大腿全周+膝+臀部の脂肪吸引（5名）


院長就任記念モニター価格：\660,000



・コンデンスリッチ豊胸（5名）


院長就任記念モニター価格：\880,000


※吸引箇所：2箇所まで



＜副作用・リスクについて＞


副作用・リスク：術後の内出血や浮腫み、硬縮（皮膚のツッパリ感）、疼痛など


【条件】

・2月中に大阪院にて施術可能な方


・モニターとしてご協力いただける方


・原則として18歳以上の男女。


※未成年の場合、親権者がモニター施術に同意の場合のみ


・施術前後、写真・動画撮影とアンケートにご協力いただける方。


・当院での施術を希望されている方。


・定員埋まり次第終了となります。



詳細はモッズクリニック公式サイトをご覧ください。


詳細を見る :
https://www.mods-clinic.com/doctor/position/tateyama_202602.php

モッズクリニック概要


▼モッズクリニック東京院

所在地：〒104-0061　東京都中央区銀座2-5-11 V88ビルディング6-7F


診療時間：10:00～19:00（年中無休・完全予約制）


お問合せ窓口：0120-900-524


メール：info@mods-clinic.com


▼モッズクリニック大阪院

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地1-4-12 桜橋プラザビル10F


診療時間：10:00～19:00（完全予約制）


お問合せ窓口：0120-920-416


メール：osaka@mods-clinic.com


▼モッズクリニック名古屋院

所在地：〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅5-7-30 名駅東ビル7F


診療時間：10:00～19:00（年中無休・完全予約制）


お問合せ窓口：0120-976-740


メール：nagoya@mods-clinic.com


▼モッズクリニック福岡院

所在地：〒810-0801　福岡県福岡市博多区中洲5-2-1 J-PARK中州ビル4F


診療時間：10:00～19:00（年中無休・完全予約制）


お問合せ窓口：0120-092-070


メール：fukuoka@mods-clinic.com


▼公式HP／公式SNS

・HP：https://www.mods-clinic.com/


・LINE：@914nnvpr


・Instagram：https://www.instagram.com/modsclinictokyoparts/


・Twitter：https://twitter.com/modsclinictokyo