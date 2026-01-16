「インドネシア自生地を自宅で再現」

写真拡大 (全5枚)

合同会社NakayamaPlants


スキンダプサス専門店 Nakayama Plants（ナカヤマプランツ） は、
スキンダプサスをコルクに着生させる「コルク付けサービス」を、店舗にて新たにスタートいたしました。


本サービスは、スキンダプサスの原産地であるインドネシアの自生環境を再現し、
植物本来の美しさと存在感を、暮らしの中で楽しんでいただくことを目的としています。







■ インドネシアの森の姿を、暮らしの中へ


スキンダプサスは本来、樹木や岩に着生しながら成長する植物です。







コルクに板付けすることで、鉢植えとは異なる「着生植物本来の姿」を楽しむことができます。


立体感のあるフォルムは、壁掛けや棚置きなどインテリアとの相性も良く、
植物を**“飾る”楽しみ**を広げてくれます。



■ 店舗で選んで、その場で仕立てる体験型サービス


店頭では、


スキンダプサスの株


コルク


をお客様ご自身でお選びいただき、




店内に並ぶコルク






コルクの加工・板付け作業はすべて無料でスタッフが行います。


植物の状態やバランスを見ながら一株ずつ丁寧に仕立てるため、
世界にひとつだけの仕上がりになります。


初心者の方でも安心して楽しめるよう、管理方法についてもご案内しています。







■ 植物の“本来の姿”を大切にするという提案


Nakayama Plantsでは、
スキンダプサスを単なる観葉植物としてではなく、
自生地の背景や生き方ごと楽しんでいただくことを大切にしています。


今回スタートしたコルク付けサービスは、
植物の魅力をより深く知り、暮らしの中で長く楽しんでいただくための新たな提案です。



■ サービス概要


サービス名：スキンダプサス コルク付けサービス


開始日：店頭にて随時対応


内容：


店舗でスキンダプサスとコルクを選択


コルク加工・板付け作業は無料


実施場所：Nakayama Plants 店舗


・大阪府東大阪市俊徳町4-11-19


・営業時間：12:00-19:00


・定休日：毎週木曜日、第三水曜日