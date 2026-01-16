【HIROFU】大好評「CITTA」シリーズに新色追加！毎日を彩る軽やかなバッグを

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」は、1月17日（土）より「CITTA （チッタ）」シリーズの新色『Bologna（ボローニャ）』『Amalfi（アマルフィ）』を、オンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

日々のお出かけを軽やかに。シティバッグ「CITTA（チッタ）」に待望の新色が登場

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

シーンを選ばず、オールマイティに使えるトートバッグ

昨年秋に登場して以来、多くの方にご支持いただいているトートバッグシリーズ「CITTA（チッタ）」。イタリア語の“都市”に由来するネーミングのように、街から街へと軽やかにお出かけする際のシティバッグをイメージして作られています。

素材には小さめのシボ（革模様）を型押しした、傷が目立ちにくく弾力のあるカーフレザーを採用。

裏地にはコットン素材を使用することで、より軽量に仕上がりました。

装飾を極力省き、シンプルなデザインにすることで、くたっとした革本来の表情が際立ちます。

大きく開くオープンタイプの口元で、荷物の出し入れもストレスフリーに。

口元がオープンタイプになっている「CITTA（チッタ）」は、荷物をざっくりと出し入れできるのが魅力。S/M/Lの3サイズ展開で、通勤や通学、ショッピングに旅行などシーンを選ばずオールマイティにご使用いただけます。

合わせやすさの両方を兼ね備えた新色が登場

この度、「CITTA（チッタ）」シリーズに新色が2種類登場しました。

イタリアの都市の街並みと郷土料理に由来する『ボローニャ』は、深みのあるボルドー。デニムなどのライトブルーとの相性が良く、コーディネートのワンポイントとして活躍します。

また、ライトなテラコッタの『アマルフィ』は海岸沿いの岸壁を想起させるカラー。ネイビーやモノトーンなど落ち着いたカラーの装いに、明るさと柔らかさをプラスします。

どちらの新色も革とステッチがバイカラーになっており、装飾を省いたシンプルなトートバッグに立体感が生まれます。

【CITTA】トートバッグ S 58,300円（税込）【CITTA】トートバッグ M 64,900円（税込）【CITTA】トートバッグ L 71,500円（税込）

ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。

<CITTA>の詳細はこちらをご覧ください。(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/topics/087636/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260116&utm_content=citta)

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260116)

【 Social Media 】

■ Instagram @hirofu_official(https://www.instagram.com/hirofu_official/)

■ LINE https://lin.ee/JScHdm2(https://page.line.me/662dacht?openQrModal=true)

【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/