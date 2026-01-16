【阪急うめだ本店】食べられる″月″や″山″?! 桃源郷の和洋菓子店「小楽園」が2月4日(水)より『BEYOND WORLD』にてPOP UP STOREを開催！

株式会社阪急阪神百貨店

小楽園(しょうらくえん) POP UP STORE

期間：2月4日(水)～14日(土)

場所：阪急うめだ本店 3階 『BEYOND WORLD』 EVENT SPACE1(@beyondhankyu)

「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」がいよいよスタート！3階 『BEYOND WORLD』には、"桃源郷の土産物屋"をイメージして作られた、東京・代々木上原に本店を構える和洋菓子店「小楽園」が登場。日本の古い御伽話のようでもあり遠い異国のようでもある、独特の空想的な世界観が特徴で、和の素材とモチーフを使い、新たな切り口のお菓子を作っています。今回は『BEYOND WORLD』に「小楽園」の旅するキャラバンが登場し、新作の"月菓子"や、関西圏初となる六甲山を含む山々を、ボンボンショコラで表現した"雛山セット"を販売いたします。また、日本の名山を手のひらサイズにかたどったチョコレート菓子"山菓子"をはじめ、ユニークで可愛いお菓子や雑貨も勢揃い。幻の里から宝物を載せてやってきたキャラバンのようなイメージで、桃源郷の旅へと誘います。

RECOMMENDED ITEM

月菓子(1個入り) 4,860円

実際の月の地形データを元に製作した、食べられる天体"月菓子"が新たに登場。かぐや姫の故郷をイメージした幻想的な味わいのチョコレート菓子です。金彫が施された薄いチョコレートの月面の下には、杏のガナッシュやアールグレイガナッシュ、スライスアーモンドなどが複雑に組み合わさり、何層にも重なります。重厚なチョコレートケーキのため、2～3名様でも美味しくお召し上がりいただけます。

オンラインでのご購入はこちら≫(https://web.hh-online.jp/hankyu-food/goods/list.html?cid=fdvt_pic03)

受付期間：2月7日(土)まで

※お届けは2月6日(金)～14日(土)予定

雛山セット(5個入り) 3,780円

日本の美しい山々を指のせサイズに小さくしたボンボンショコラ。関西圏初となる六甲山をはじめ、高尾山、浅間山、宮之浦岳、磐梯山の5つの山を詰め合わせた新しい雛山セットです。 その山の地域の特産物を使用したガナッシュにより、それぞれの個性的な風味が味わえます。また、かむとパリッと割れるチョコレートのシェルは、山の種類によってそれぞれ違った食感が楽しめます。

オンラインでのご購入はこちら≫(https://web.hh-online.jp/hankyu-food/goods/list.html?cid=fdvt_pic03)

受付期間：2月7日(土)まで

※お届けは2月6日(金)～14日(土)予定

庭園缶 6,800円

「小楽園」のまぼろしの庭園をイメージして作られた焼菓子の詰合せ。古来より日本で愛されてきた果実や木の実などを中心に、遠い異国からの香辛料や花を織り交ぜて作った「小楽園」らしいクッキー缶です。缶の中には11種の個性豊かなクッキーを詰め合わせました。

山菓子 富士山(春) 4,860円

日本最高峰の山"富士山"を手のひらサイズに細密に再現した、食べられる箱庭のようなチョコレート菓子。薄いチョコレートの山肌を崩すと、山頂には苺と桜の塩漬けを練り込んだガナッシュ、中段には抹茶のケーキと小豆。その下に桜の葉のガナッシュを重ねた、春の訪れを感じる味わいです。山底は静岡県産の抹茶を使用しています。

福招き猫ポット 26,400円

桃色の地に、「小楽園」のモチーフである鶴や松、雲間の山々など"まぼろしの里"の情景を身にまとった猫型のティーポット。招き猫のごとく片手をあげた猫の手からお茶を注ぐことができます。取っ手についた空色のタッセル付で、首元の鈴や猫の顔には本金を使用。お茶の時間にはもちろん、インテリアとして飾っても愛らしいティーポットです。

ABOUT BEYOND WORLD

高感度なファッション好きのアジア全域の若年層に向けて、従来のジェンダーやカテゴリーの枠を超えたファッションとライフスタイルを提案する『BEYOND WORLD』。ファッションへのこだわりと先見性、美意識を持ち、自分の好きや個性を大切にするファッション好きの期待と好奇心に応えます。国内外のストリートブランドからクリエーターブランドまで、17ブランドのファッション・ライフスタイルブランドの世界観を体感でき、次世代ならではの多種多様なニーズに最先端コンテンツで応えるイベントスペースも展開。空間は「無白空間」をコンセプトに掲げ、独自性・希少性・話題性の高いコンテンツの魅力を際立たせ、没入感を感じながら、お買物体験が出来るようなデザインとなっています。

Address：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 3階

Instagram：https://www.instagram.com/beyondhankyu/

Official website：https://website.hankyu-dept.co.jp/beyondworld/