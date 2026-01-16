¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡Û»³²¼¹ÀÊ¿»á¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ²è¤Ç¤¿¤É¤ë¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡ÙÅ¸¤òºÆ³«ºÅ¡ª ¡Ö¥ß¥ËÅ¸Í÷²ñ¡×¤È¤·¤Æ¿À¸Í¤Ç2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡¢¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥§¥ê¥·¥â½ÐÈÇ¡Ë¤Î¥ß¥ËÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯³¨ËÜÅ¸¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Stage Felissimo¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë1F¤ÎÀ¾Â¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¤â³«ºÅ¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¤Î¤Ù3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ÎÅ¸¼¨¤Ï°ìÉô¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿³¨ËÜºî²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»³²¼ ¹ÀÊ¿»á¤Ë¤è¤êÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Î»³²¼»áÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢»³²¼»á¤Ë¤è¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³¨¤Î²òÀâ¤òÅ¸¼¨¡£³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Î³¨ËÜ¡¦¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÍè¾ìÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¨ËÜ¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
EXPO2025 ¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡¡(C)Expo 2025
¢¡³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯³¨ËÜÅ¸¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
³«ºÅ¾ì½ê¡§Stage Felissimo 1F À¾Â¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®7ÈÖ1¹æ¡Ë
ºåµÞ¡Ö¿À¸Í»°µÜ±Ø¡×À¾¸ý¡¢ºå¿À¡¦JR¡Ö¸µÄ®±Ø¡×Åì½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó20Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û17:30¡Ë¡¡
¥¢¥¯¥»¥¹¡ä¡ä https://maps.app.goo.gl/HMi8cAecBet9tM2m8
¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ
¢¨²ñ¾ì¤Ç¤Î³¨ËÜ¡¦¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³¨ËÜ¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÍè¾ìÍ½Äê¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ºòÇ¯11·î¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿Âç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ï°ìÉô¤Î¤ß¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡³¨ËÜ¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊºÙË¦¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤ä¼«Á³¡¢Ê¸ÌÀ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë·Á¤ä¿§¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÁÛÁü¡¢ÊÑ²½¡¢¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½ÁÛ3Ç¯¡¢Á´ÊÔÉÁ¤²¼¤í¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²áÄø¤ò²òÀâ¤·¤¿¿ÞÏ¿¤ò¼ýÏ¿¤·¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÉÕ¤¤Î¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢»³²¼»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½é¤á¤Æ¤ÎEXPO2025 ¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£»³²¼»á¤È¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤Ï20Ç¯Íè¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î½ÐÈÇ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥Úー¥¸¡ä¡ä https://feli.jp/s/pr260116/1/
¡¦ÄÌ¾ï¤´ÃíÊ¸¶â³Û¤¬ÀÇ¹þ¤ß3,000±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢Á÷ÎÁ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ540±ß¡Ê+10¡ó 594±ß¡Ë¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤´°ÆÆâ¤È¤·¤ÆÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù
Ãø¼Ô¡§»³²¼ ¹ÀÊ¿¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
È½·¿¡§¡Ê210 ¡ß 210mm)
»ÅÍÍ¡§ 36¥Úー¥¸/¥«¥éー
È¯¹Ô¡§¥Õ¥§¥ê¥·¥â½ÐÈÇ
Äê²Á¡§ËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß ¡ÊÀÇ¹þ¤ß 2,200±ß¡Ë
¢¡ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ÎÆÃÊÌ²Ã¹©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢»³²¼»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬3ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¾å¤ËÆ©ÌÀ¤Î¥Ë¥¹¤ò¸ü¤¯À¹¤ê¡¢¸÷Âô¡¦Î©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ë³Ð¸ú²Ì¤ä¡¢¿¨¤ë¤È¤×¤¯¤Ã¤ÈÉâ¤½Ð¤¿¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»²¹Í»ñÎÁ
»³²¼ ¹ÀÊ¿»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ò2022 Ç¯¤ÎÅß¤«¤é2023 Ç¯½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»äÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤ÎÀß·×¿Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔ´°Á´¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤äÇ®¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÌ®¡¹¡É¤È¡¢¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¨ËÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼ ¹ÀÊ¿
¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡×ºÇ¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¡¢ºÇ½é¤ÎÊª¸ì¡£
½é¤á¤Ï´ñÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤µ¤è¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ーー
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìºý¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿
»³²¼ ¹ÀÊ¿»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊºÙË¦¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤ä¼«Á³¡¢Ê¸ÌÀ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë·Á¤ä¿§¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÁÛÁü¡¢ÊÑ²½¡¢¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ØÌ®¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÔ¤ÎÊª¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ºî¼ÔËÜ¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²áÄø¤ò²òÀâ¤·¤¿¿ÞÏ¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤ËÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¡¢¤ä¤¬¤Æ¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£ºÇ½é¤Ï´ñÌ¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡¢SNS¤ä¸ø¼°Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£
ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³²¼¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤È20Ç¯Íè¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦³¨ËÜºî²È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¼Â¤ÏÌ¤È¯É½¤Î³¨ËÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢¸¶¹Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤³¤Î½ÐÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿¼¤¤»×¤¤¤ä°Õ¿Þ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËËüÇî¤Î²ñ´ü¤â¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤³¤Î³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢»³²¼¤µ¤ó¤â¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤µ¤ó¤«¤é¤³¤Î³¨ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÌ®¡¹¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ã´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡»³²¼ ¹ÀÊ¿»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1971 Ç¯¡¡·§ËÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í°é¤Á¡£Ê¼¸Ë¸©Î©ÌÀÀÐ¹â¹»Èþ½Ñ²Ê¡¢Âçºå·Ý½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³Ø²ÊÂ´¶È¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤Þ¤·¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢³¨ËÜ¤ä»ùÆ¸½ñ¤ÎÁÏºî¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤Ê³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤Á¤Ó¥¯¥ï¤¯¤ó¡Ù¡Ê¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¤ê¤å¤¦¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀ©ºî¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¬¥¤¥É¤ä¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÀßÄê¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£
