【日本一の星空】長野県阿智村　レンタルスペース昼神空間「Work＆Travelプラン」を期間限定で販売

写真拡大 (全11枚)

株式会社阿智昼神観光局

日本一の星空「長野県阿智村」の株式会社阿智昼神観光局（代表取締役社長：白澤裕次）が運営する、レンタルスペース昼神空間では、2026年2月1日（日）から3月31日（火）の期間、「天空の楽園 ナイトツアー」・「日本一の星空 浪合パーク」で使える利用券がついたお得な「Work＆Travelプラン」を販売いたします。




レンタルスペース昼神空間は、南信州最大の温泉郷昼神温泉の入り口に位置する多目的レンタルスペースで、温泉宿から近く長期滞在での利用も可能です。テレワーク、グループワークの場所として、商談、展示、販売、イベント、セミナー会場として、ほかにも本を読んだり、動画を見たりと様々な用途に利用できます。


このたび、レンタルスペース昼神空間の利用（半日or 1日）と、「天空の楽園 ナイトツアー」または「日本一の星空 浪合パーク」で使用できるナイト&パーク共通券500円分がセットになった「Work＆Travelプラン」を販売いたします。


ご利用目的に応じて、個人向け・企業向けのプランからお選びいただけます。



プラン概要

■プラン販売期間


2026年2月1日（日） ～ 3月31日（火）


■個人向けプラン料金


１.オフィススペース半日利用　700円（税込）


２.オフィススペース1日利用　1,200円（税込）


※1デスクの利用（半日500円、1日1,000円）と、ナイト&パーク共通券500円分がセットとなっているので、通常より300円お得です。


■企業向けプラン料金


ミーティングスペース利用　3,200円／時間（税込）


打ち合わせや会議、商談会にご利用いただけるミーティングスペースです。


長机と椅子があり、プロジェクターもご利用いただけます。


※ミーティングスペースの利用（2,200円／時間）と、ナイト&パーク共通券500円分×3枚がセットとなっているので、通常より500円お得です。1時間ごとにナイト&パーク共通券も3枚プラスとなります。


■レンタルスペース利用可能時間


9：30～16：00


■ナイト&パーク共通券をご利用いただけるサービス


１.天空の楽園 ナイトツアー


・スターショップ（お土産、グッズなど）


・大人のための謎解き（本編2,000円、EXTRA 500円）


※入場券、貸し切りゴンドラなど電子チケットの購入には使用できません。


２.日本一の星空 浪合パーク


・星空観賞会


・鑑賞デッキ


・レンタルグッズ


・ショップ（お土産、飲み物など）



※現金への引き換えおよび差額の返金はできません。








レンタルスペース 昼神空間


■所在地


〒395-0304　長野県下伊那郡阿智村智里20-2


■営業時間


9：30～16：00


■利用料金


◆1Fオフィススペース　半日500円　1日1,000円


◆全スペース貸切　半日5,000円　1日10,000円


※半日は4時間以内となります。4時間を超える場合は1日料金となります。


◆2Fミーティングスペース　1時間2,200円


■その他設備・サービス等


・Wi-Fi・電源・冷暖房


・プロジェクター（1F オフィススペースは全スペース貸切時のみ利用可）


・無料駐車場　10台


・飲食持ち込み可


・施設内禁煙、屋外にスモーキングルーム完備


・飲料自動販売機


■公式サイト


https://hirugami-kukan.com/


■運営会社


"株式会社阿智昼神観光局


長野県下伊那郡阿智村智里338-25


TEL：0265-43-3001








天空の楽園 ナイトツアー


全長2,500m、所要時間15分のゴンドラで標高1,400ｍ地点まで暗闇を進み、街の光が届かない山頂で満天の星とガイドによるトークをお楽しみいただけます。


■所在地


富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら


〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4


■営業時間


18：00～19：30　上りゴンドラ運行


下りゴンドラ常時運行


20：30　プログラム終了（場内点灯）　


■利用料金


大人・高校生2,800円～　小・中学生1,400円～　未就学児無料


※料金はゴンドラ往復乗車料金が含まれます


■チケット


オンラインチケット（日時指定・事前予約制） ご利用日の2週間前の午前10時より販売


天空の楽園オフィシャルホテル・旅館にご宿泊のお客様 2週間前に限らずチケットのご予約が可能 提携ホテル・旅館へ直接ご予約いただくか、お近くの旅行代理店、宿泊施設予約サイトから、ご予約ください。


■除外期間


2月2日（月）～2月6日（金）


■主催


ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社


■企画・協力


(株)阿智昼神観光局／スタービレッジ阿智誘客促進協議会


■お問い合わせ


富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら


TEL:0265-44-2311


■公式WEB


https://sva.jp/








日本一の星空 浪合パーク


日本一の星空に認定された場所「浪合」で楽しむ星空観賞会。標高1,200ｍ浪合は豊かな自然が残り、空気が澄んだ地だからこそ観える美しい星空。四季を通じて様々な星空に出会う事ができます。


■所在地


〒395-0501 長野県下伊那郡阿智村浪合1192-356
TEL. 0265-48-8555


■営業時間


18：00～22：00


■タイムスケジュール


受付開始　18：00


19時鑑賞会　19：00～19：45


20時鑑賞会　20：00～20：45


完全退館　22：00


■利用料金


星空鑑賞会　1,600円（高校生以上）　800円（小中学生）　未就学無料


※当日15時までの連絡でキャンセル料無料


■公式WEB


https://namiai-park.com/











長野県阿智村


長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。


2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。


◆株式会社阿智昼神観光局　WEBサイト　


http://hirugamionsen.jp/


◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト


http://info.sva.jp/