『勇者のクズ』POP UP SHOPが有楽町マルイ 7FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

今回のイベントでは、『勇者のクズ』の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=108524

【イベント情報】

イベント名：『勇者のクズ』POP UP SHOP

開催期間：2026年1月21日(水)～2026年1月28日(水)

開催場所：有楽町マルイ 7F

【ご購入者様特典】

【販売商品】

カンバッジ(ランダム)

価格：550円(税込)

種類数：全8種

サイズ：直径約直径57mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダー(ランダム)

価格：825円(税込)

種類数：全4種

サイズ：全高約50mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルマグネット

価格：各770円(税込)

種類数：全4種

サイズ：約64×58mm以内

アクリルフィギュア

価格：各1,760円(税込)

種類数：全4種

サイズ：全高約150mm

ミニアクリルアート

価格：2,640円(税込)

種類数：全1種

サイズ：B6

マイクロファイバー

価格：各825円(税込)

種類数：全4種

サイズ：約200mm×200mm

ラバーデスクマット

価格：4,400円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約350mm×600mm

ポストカードセット

価格：550円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約148mm×100mm

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

※イベントの内容及び、各商品のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。

【関連サイト】

公式URL：https://yushanokuzu.com/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売